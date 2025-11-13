3 ईडियट्स के मिलीमीटर ने कर ली शादी, तुर्की से है दुल्हनिया, फोटो देख पहचान नहीं पाएंगे आप

आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी की 2009 की हिट कॉमेडी ड्रामा "3 इडियट्स" ना केवल एक ब्लॉकबस्टर हिट रही, बल्कि दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप भी छोड़ गई. बोमन ईरानी के डॉ.वीरू 'वायरस' सहस्त्रबुद्धे से लेकर ओमी वैद्य के चतुर 'साइलेंसर' रामलिंगम तक, इसके हर किरदार पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए. एक और किरदार जिसने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी अपनी छाप छोड़ी, वह था मिलीमीटर, जिसने आमिर के रैंचो, माधवन के फरहान और शरमन के राजू के कॉलेज के दिनों में उनके कामों में मदद की थी. राहुल कुमार ने मिलीमीटर का किरदार निभाया और देखते ही देखते मशहूर हो गए.

अब 16 साल बाद, राहुल का अपनी तुर्की पत्नी केजिबान दोगान के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पिछले हफ्ते, दिल्ली के पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, जो इंस्टाग्राम पर खुद को "दरियलस्ट्रीट्स" कहते हैं, ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे राहुल और केजिबान के साथ बातचीत करते नजर आ रहे थे. फोटोग्राफरों ने अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद, उस कपल से अपना इंट्रो देने को कहा. राहुल ने जवाब दिया, "मैं राहुल हूं, वह मेरी पत्नी केजिबान दोगान हैं, और वह तुर्की से हैं." जब उनसे आगे पूछा गया कि क्या वे शादीशुदा हैं, तो केजिबान ने जवाब दिया, "हां, हम 4 मई से शादीशुदा हैं."

केजिबान ने फिर बताया कि उनकी मुलाकात आमिर खान की फिल्म "3 इडियट्स" की वर्ल्डवाइड सक्सेस के कारण हुई थी. उन्होंने कहा, "मैंने यह फिल्म देखी थी, वह उसमें एक्टर हैं. मिलीमीटर, तुम्हें पता है? मैंने उन्हें मैसेज किया था, और हमने बात की थी. मुझे लगता है 14 साल पहले." इसके बाद फोटोग्राफरों ने इस जोड़े की कुछ खूबसूरत, रोमांटिक तस्वीरें खींचीं. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस क्लिप पर रिएक्शन देते हुए, एक नेटिजन ने लिखा, "हमारा मिलीमीटर अब किलोमीटर बन गया है". जबकि दूसरे ने लिखा, "आमिर खान का चेला तुर्की में भी है."

राजकुमार हिरानी के डायरेक्श में बनी इस फिल्म के बाद, राहुल कई टीवी शोज में नजर आए, जिनमें धर्मक्षेत्र, नीली छतरी वाले और फिर भी ना माने...बदतमीज दिल शामिल हैं. उन्होंने 2021 में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार में भी एक छोटा किरदार निभाई थी. कुमार अमेजन प्राइम की वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स में एक सपोर्टिंग किरदार भी निभा रहे हैं, जिसके अब तक दो सीजन रिलीज हो चुके हैं.