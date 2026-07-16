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पूर्ण बहुमत नहीं फिर भी AAP का अध्यक्ष; कादियां नगर परिषद चुनाव के बाद झड़प, प्रताप बाजवा ने लगाए गंभीर आरोप

पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियां में नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव के दौरान AAP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और प्रशासनिक भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

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पूर्ण बहुमत नहीं फिर भी AAP का अध्यक्ष; कादियां नगर परिषद चुनाव के बाद झड़प, प्रताप बाजवा ने लगाए गंभीर आरोप
कादियां में नगर परिषद चुनाव पर बवाल: AAP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, प्रताप बाजवा ने लगाए गंभीर आरोप
गुरदासपुर:

Qadian Municipal Council Election: पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियां में नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ गया. अध्यक्ष पद की प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. कादियां पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का निर्वाचन क्षेत्र है. स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद AAP समर्थित उम्मीदवार के अध्यक्ष बनने के बाद विवाद गहरा गया. कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, जबकि पूरे मामले ने पंजाब की सियासत को गरमा दिया है.

आम आदमी पार्टी लगातार जनाधार खो रही है : डॉ. अमर सिंह

फतेहगढ़ साहिब से लोकसभा सांसद डॉ. अमर सिंह ने कादियां नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई हिंसा और विवाद को लेकर की गई पोस्ट में कहा कि "आज कादियां में जो हिंसा और लोकतंत्र का दमन देखने को मिला, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. आम आदमी पार्टी लगातार जनाधार खो रही है और जिस तरह उसने कपूरथला, चमकौर साहिब और आज कादियां में नगर परिषद (MC) चुनावों को अपने कब्जे में लिया है, वह इसका प्रमाण है. हम सभी कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह बाजवा जी के साथ मजबूती से खड़े हैं."

क्या है पूरा मामला?

कादियां नगर परिषद के 15 वार्डों के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था. चुनाव परिणामों के अनुसार: शिरोमणि अकाली दल (SAD) को 6 वार्डों में जीत मिली, कांग्रेस ने 4 वार्ड जीते, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलीं, भाजपा को 1 सीट मिली और 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. ऐसे में किसी भी दल के पास अपने दम पर अध्यक्ष चुनने के लिए आवश्यक संख्या नहीं थी. इसके बावजूद AAP समर्थित उम्मीदवार के अध्यक्ष बनने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए.

अध्यक्ष पद की प्रक्रिया के दौरान हुआ हंगामा

नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई. प्रताप सिंह बाजवा और उनके समर्थक नगर परिषद कार्यालय की ओर जा रहे थे, तभी दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और मौके पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई.

प्रताप सिंह बाजवा ने लगाए आरोप

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि समय के साथ और गुरुद्वारा साहिब की कृपा से पूरा सच सामने आएगा. समय खुद सभी की भूमिका उजागर करेगा. नगर परिषद सदस्यों के साथ जिस तरह की गुंडागर्दी की गई है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ." बाजवा ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही.

कांग्रेस ने लोकतंत्र के दमन का लगाया आरोप

कांग्रेस नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कादियां में जो कुछ हुआ, वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए चिंताजनक है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि नगर परिषद चुनावों में राजनीतिक दबाव और अनियमितताओं के जरिए सत्ता पक्ष ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अध्यक्ष पद तक पहुंचाया.

राजनीतिक विवाद गहराया

कादियां की घटना अब स्थानीय निकाय राजनीति से निकलकर राज्य स्तर की राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है.

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