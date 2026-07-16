पूर्ण बहुमत नहीं फिर भी AAP का अध्यक्ष; कादियां नगर परिषद चुनाव के बाद झड़प, प्रताप बाजवा ने लगाए गंभीर आरोप

Qadian Municipal Council Election: पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियां में नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ गया. अध्यक्ष पद की प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. कादियां पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का निर्वाचन क्षेत्र है. स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद AAP समर्थित उम्मीदवार के अध्यक्ष बनने के बाद विवाद गहरा गया. कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, जबकि पूरे मामले ने पंजाब की सियासत को गरमा दिया है.
Gurdaspur, Punjab: State LoP Partap Singh Bajwa alleged irregularities in the Qadian Municipal Council election following a clash involving Congress councilors. A commotion broke out as Bajwa and Congress supporters were heading to the Municipal Council for the newly elected… pic.twitter.com/swhY1qQMNG— IANS (@ians_india) July 16, 2026
आम आदमी पार्टी लगातार जनाधार खो रही है : डॉ. अमर सिंह
फतेहगढ़ साहिब से लोकसभा सांसद डॉ. अमर सिंह ने कादियां नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई हिंसा और विवाद को लेकर की गई पोस्ट में कहा कि "आज कादियां में जो हिंसा और लोकतंत्र का दमन देखने को मिला, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. आम आदमी पार्टी लगातार जनाधार खो रही है और जिस तरह उसने कपूरथला, चमकौर साहिब और आज कादियां में नगर परिषद (MC) चुनावों को अपने कब्जे में लिया है, वह इसका प्रमाण है. हम सभी कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह बाजवा जी के साथ मजबूती से खड़े हैं."
Strongly condemn the violence and suppression of democracy witnessed in Qadian today. @AamAadmiParty is losing ground daily and the way in which it has hijacked MC elections in Kapurthala, Chamkaur Sahib and today Qadian is proof of the same. We all at @INCIndia stand firmly with…— Dr. Amar Singh (@DrAmarSinghINC) July 16, 2026
क्या है पूरा मामला?
कादियां नगर परिषद के 15 वार्डों के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था. चुनाव परिणामों के अनुसार: शिरोमणि अकाली दल (SAD) को 6 वार्डों में जीत मिली, कांग्रेस ने 4 वार्ड जीते, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलीं, भाजपा को 1 सीट मिली और 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. ऐसे में किसी भी दल के पास अपने दम पर अध्यक्ष चुनने के लिए आवश्यक संख्या नहीं थी. इसके बावजूद AAP समर्थित उम्मीदवार के अध्यक्ष बनने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए.
अध्यक्ष पद की प्रक्रिया के दौरान हुआ हंगामा
नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई. प्रताप सिंह बाजवा और उनके समर्थक नगर परिषद कार्यालय की ओर जा रहे थे, तभी दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और मौके पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई.
प्रताप सिंह बाजवा ने लगाए आरोप
पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि समय के साथ और गुरुद्वारा साहिब की कृपा से पूरा सच सामने आएगा. समय खुद सभी की भूमिका उजागर करेगा. नगर परिषद सदस्यों के साथ जिस तरह की गुंडागर्दी की गई है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ." बाजवा ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही.
Gurdaspur, Punjab: State LoP Partap Singh Bajwa says, "... We are only hoping that, in time, with the blessings of Gurdwara Sahib, everything will come out. Time itself will reveal everyone's role... The kind of hooliganism that has been carried out with the MCs (Municipal… pic.twitter.com/HyEMaSpHea— IANS (@ians_india) July 16, 2026
कांग्रेस ने लोकतंत्र के दमन का लगाया आरोप
कांग्रेस नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कादियां में जो कुछ हुआ, वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए चिंताजनक है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि नगर परिषद चुनावों में राजनीतिक दबाव और अनियमितताओं के जरिए सत्ता पक्ष ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अध्यक्ष पद तक पहुंचाया.
राजनीतिक विवाद गहराया
कादियां की घटना अब स्थानीय निकाय राजनीति से निकलकर राज्य स्तर की राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है.
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