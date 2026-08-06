CJP प्रवक्ता सौरव दास के घर में घुसकर यूट्यूबर्स ने बनाया वीडियो; प्राइवेसी का उल्लंघन, दिल्ली पुलिस से शिकायत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने अपने दिल्ली स्थित आवास की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि कुछ यूट्यूबर्स और अन्य लोग उनकी गैरमौजूदगी में उनके घर में अवैध रूप से घुसे और अंदर के वीडियो सार्वजनिक किए. सौरव दास ने इसे केवल निजी जीवन में दखल नहीं, बल्कि अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस को औपचारिक शिकायत भेजते हुए आरोपियों पर आपराधिक घर में घुसपैठ, आपराधिक धमकी, मानहानि और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में कार्रवाई की मांग की है. पार्टी ने भी इस घटना को निजता का उल्लंघन बताया है.
सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद विवाद
सौरव दास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनलों ने उनके घर में घुसकर अंदर के दृश्य दिखाए हैं. उन्होंने कहा कि यह उनकी निजता पर हमला है और इससे उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है. दास ने यह भी आशंका जताई कि अगर इस घटना के बाद कोई असामाजिक तत्व उनके घर पर हमला करता है, तो वे यूट्यूबर्स और उनके साथ समन्वय कर रहे लोग सीधे जिम्मेदार होंगे.
EXCLUSIVE ON THE PAMPHLET 🚨: @SauravDassss ' landlord Anand lives in Australia. He pays Rs 12 lakh rent for his posh and lavish home in GK1 in Delhi. Watch the ‘house tour' on The Pamphlet pic.twitter.com/fRmoMK3Atp— The Pamphlet (@Pamphlet_in) August 5, 2026
दिल्ली पुलिस को दी औपचारिक शिकायत
सौरव दास ने बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके घर में घुसे.
🚨#Important— Saurav Das (@SauravDassss) August 5, 2026
I have filed a formal complaint with the Delhi Police against those who unlawfully entered my residence in my absence, seeking charges of criminal house-trespass, criminal intimidation, defamation, and criminal conspiracy.
Such acts of intimidation will neither… pic.twitter.com/kW9XmLzZaf
दास ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि इस तरह की धमकाने वाली कार्रवाई न तो उन्हें चुप करा सकती है और न ही उन्हें डराकर पीछे हटाया जा सकता है.
CJP ने कहा, गलत सूचना के कारण हुआ घटनाक्रम
CJP नेता आशुतोष रांका ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि गलत सूचना के चलते कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स सौरव दास के आवास पर पहुंचे और उनके घर में घुसने की कोशिश की. रांका ने कहा कि इस घटना से सौरव दास और उनके परिवार की निजता का उल्लंघन हुआ है. पार्टी का कहना है कि किसी भी राजनीतिक मतभेद या बयानबाजी के बावजूद किसी व्यक्ति के निजी घर में प्रवेश करना कानूनी और नैतिक रूप से गलत है.
VIDEO | As CJP spokesperson Saurav Das alleges YouTubers entered his home, party's Ashutosh Ranka says, "Due to misinformation, some YouTubers and influencers went to Saurav's residence, attempted to enter his house, and violated the privacy of Saurav and his family."— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026
(Full… pic.twitter.com/N8L8neaXfF
सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
सौरव दास ने कहा कि घर के अंदर की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक होने से उनकी लोकेशन और निजी स्पेस उजागर हुआ है. इससे उनके और परिवार के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है. उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है.
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