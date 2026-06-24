पंजाब के गुरदासपुर ट्रिपल मर्डर के बाद आत्महत्या; जमीनी विवाद में चाची, चचेरे भाई और दोस्त को मारी गोली

Punjab Triple Murder: पंजाब के गुरदासपुर (Gurdaspur Murder Case) जिले में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसमें एक युवक ने कथित तौर पर अपनी चाची, 13 वर्षीय चचेरे भाई और अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी. तीन लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में जमीन विवाद को हत्याकांड की वजह माना जा रहा है. चार लोगों की मौत से दो परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है.

चाचा के घर पहुंचा और बरसाईं गोलियां

पुलिस के अनुसार, यह घटना बटाला क्षेत्र के मुंडी कलार गांव में मंगलवार रात हुई. 35 वर्षीय मनजोत सिंह अपने चाचा निशान सिंह के घर पहुंचा था. उसके साथ उसका दोस्त परगट सिंह भी था, जो खान प्यारा गांव का निवासी और पूर्व सैनिक था. मनजोत के पास परगट सिंह की पिस्तौल थी. घर पहुंचते ही उसने अपनी चाची हरदीप कौर (45) और उनके 13 वर्षीय बेटे हरमीत सिंह पर गोलियां चला दीं. हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय निशान सिंह घर पर मौजूद नहीं थे.

विरोध करने पर दोस्त को भी उतारा मौत के घाट

अधिकारियों के मुताबिक, गोलीबारी के दौरान परगट सिंह ने मनजोत को रोकने की कोशिश की. इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. पुलिस का कहना है कि विवाद बढ़ने पर मनजोत ने परगट सिंह पर भी गोली चला दी. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में परगट का शव घर के बाहर एक खुले क्षेत्र से बरामद किया गया.

वारदात के बाद घर लौटकर की आत्महत्या

तीन लोगों की हत्या करने के बाद मनजोत सिंह अपने घर लौट गया. वहां उसने उसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली. पुलिस को मनजोत का शव उसके घर की रसोई में मिला. एक ही रात में चार लोगों की मौत से गांव में दहशत और शोक का माहौल है.

घर लौटे निशान सिंह तो सामने था खौफनाक मंजर

जब निशान सिंह रात में अपने घर लौटे तो उन्होंने पत्नी और बेटे के शव पड़े देखे. यह दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की.

जमीन विवाद को माना जा रहा वजह

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मनजोत सिंह और उसके चाचा निशान सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. अधिकारियों को आशंका है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, मनजोत सिंह के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था, जबकि उसका भाई विदेश में रहता है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर बटाला सिविल अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है. घटना में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है.

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