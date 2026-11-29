पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व पर पंजाब सरकार 1232 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकालने जा रही है. इसके लिए पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचा है. इस शोभा यात्रा के बारे में पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 30 नवंबर को वाराणसी से यह यात्रा शुरू होगी, जो 3 दिसंबर को श्री खुरालगढ़ साहिब में सम्पन्न होगी.

वाराणसी पहुंचा प्रतिनिधिमंडल

इस शोभायात्रा के लिए भगवंत मान सरकार का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, डॉ. रवजोत सिंह और हरभजन सिंह ईटीओ ने किया. उनके साथ दूसरे मंत्री, सांसद, विधायक, धार्मिक नेताओं सहित श्रद्धालु भी वाराणसी पहुंचे.

30 नवंबर को वाराणसी से शुरू होगी यात्रा

साल भर चलने वाले समारोह की सीरीज के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार 30 नवंबर को वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से लगभग 1,232 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली अब तक की सबसे लंबी ऐतिहासिक शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाएगी.

3 दिसंबर को खुरालगढ़ साहिब में समाप्त होगी यात्रा

चार दिवसीय यह धार्मिक यात्रा अलग-अलग राज्यों से गुजरेगी. 3 दिसंबर, 2026 को श्री खुरालगढ़ साहिब में संपन्न होगी. इस मौके पर, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की खास पहल के तहत श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है.

राज्य की अलग-अलग दिशाओं से चार बड़ी शोभायात्राएं शुरू होंगी और श्री खुरालगढ़ साहिब में संपन्न होंगी. इनमें से एक शोभायात्रा कल, 30 नवंबर को काशी की पवित्र धरती, वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से शुरू होगी, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री, सांसद, पार्टी नेता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र नगरी पहुंचे हैं."

मंत्री ने पंजाब के लोगों से की अपील

पंजाब के लोगों से इन शोभायात्राओं का अभिन्न अंग बनने की अपील करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे पूरे दिल से इसमें शामिल हों और गुरु साहिब के प्रकाश पर्व को पूरी खुशी, जोश और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाएं.

संत समाज इस ऐतिहासिक पहल को पूरा सहयोग और गाइडेंस दे रहा है, जबकि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा, सम्मान और बड़े स्तर पर लोगों की भागीदारी के साथ मनाया जाए."

कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, "पूरी दुनिया में श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व मनाना पूरे भाईचारे के लिए बहुत ही पवित्र पल है. हम इन यादगार कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और गुरु महाराज की पवित्र धरती को श्रद्धांजलि देने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं."

पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मौका है. मैं हर पंजाबी से अपील करता हूं कि वे इन कार्यक्रमों में पूरे जोश, भक्ति और सम्मान के साथ हिस्सा लें और गुरु साहिब का आशीर्वाद लें.”

1,232 किलोमीटर की शोभा यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी

अब तक की सबसे लंबी ऐतिहासिक शोभा यात्रा चार दिनों में लगभग 1,232 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो रूट-1 के ज़रिए कई राज्यों और प्रमुख आध्यात्मिक और शहरी केंद्रों से गुज़रेगी. यात्रा में कानपुर, ग्रेटर नोएडा और एसएएस (मोहाली) नगर शामिल होंगे. नगर (मोहाली) में तीन रातों के लिए ठहराव निर्धारित किए गए हैं.

ऐतिहासिक शोभा यात्रा के चार पड़ाव

पहला पड़ाव: सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से कानपुर यह यात्रा सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से आरंभ होकर कानपुर की ओर बढ़ेगी और पहले दिन लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करेगी.

सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से कानपुर यह यात्रा सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से आरंभ होकर कानपुर की ओर बढ़ेगी और पहले दिन लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करेगी. दूसरा पड़ाव: कानपुर से ग्रेटर नोएडा दूसरा पड़ाव कानपुर से शुरू होकर आगरा होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुँचेगा, जिसमें लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी.

कानपुर से ग्रेटर नोएडा दूसरा पड़ाव कानपुर से शुरू होकर आगरा होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुँचेगा, जिसमें लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी. तीसरा पड़ाव: ग्रेटर नोएडा से एसएएस नगर (मोहाली) तीसरा पड़ाव ग्रेटर नोएडा से एसएएस नगर (मोहाली) तक लगभग 281 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से होकर गुज़रेगा.

ग्रेटर नोएडा से एसएएस नगर (मोहाली) तीसरा पड़ाव ग्रेटर नोएडा से एसएएस नगर (मोहाली) तक लगभग 281 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से होकर गुज़रेगा. चौथा पड़ाव: एसएएस नगर (मोहाली) से श्री खुरालगढ़ साहिब अंतिम पड़ाव खरड़, रूपनगर (रोपड़), श्री आनंदपुर साहिब और झज्ज चौक से होता हुआ लगभग 101 किलोमीटर का सफर तय करके 3 दिसंबर को श्री खुरालगढ़ साहिब पहुंचेगा.

यात्रा को सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए, रास्ते में पड़ने वाले ज़िला प्रशासन ने ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, सफ़ाई, मेडिकल सहायता और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए हैं.