किस हालत में मिला था पंजाब के पूर्व DGP के बेटे का शव? पंचकूला डीसीपी ने सबकुछ बताया

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर सनसनीखेज आरोप लगा है. दोनों पति-पत्नी पर बेटे अकील अख्तर की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. पंचकूला पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी के अलावा बेटी और पुत्रवधू समेत परिवार के पांच लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप दर्ज किया है. यह एफआईआर अकील के एक पड़ोसी, शमसुद्दीन की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसने पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी.

पंचकूला की डीएसपी सृष्टि गुप्ता ने बताया, "अकील अख्तर संदिग्ध हालात में एमडीसी, पंचकुला में अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे. एक शिकायत हमें मिली थी. शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. इसमें एक वीडियो का जिक्र है जो मृतक ने सोशल मीडिया पर डाला है. एक फोटोग्राफ है, जिसमें कोई डायरी दिख रही है . इसमें उनका कहना है कि यदि कल को मैं मृत पाया हूं कि इसमें डाइंग डिक्लेरेशन है. उन्होंने वीडियो में कहा कि मुझे किसी तरीके से पॉइज़न किया जा रहा है, तो इस चीज़ की भी जांच कराई जाए, तो उन सभी को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है. "

#WATCH | Panchkula: Shrishti Gupta, DCP, Panchkula says, "Former DGP Mohammad Mustafa and former minister Razia Sultana's son, Aakil Akhtar was found dead under suspicious circumstances at his residence in MDC, Panchkula. We received a complaint and based on that, we have now… pic.twitter.com/vvJKwCtpwX — ANI (@ANI) October 21, 2025

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने जानकारी दी कि मामले की संजीदगी को देखते हुए, एकदम पारदर्शिता से तुरंत एक एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर एसआईटी (SIT) भी गठित कर दी है. पूरा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर चाहे वो वीडियो हों, इसकी सत्यता, विसरा सैंपल्स की रिपोर्ट्स, इन सब बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. डीसीपी ने बताया कि विसरा रिपोर्ट अब तक नहीं आई है.

पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे के खुलासे , होश उड़ जाएँगे अकील की बाते सुन कर pic.twitter.com/qpuLezl9Lw — Gurpreet Garry Walia (@garrywalia_) October 18, 2025

मौत से पहले का वीडियो बना आधार

पंचकूला मनसा देवी पुलिस थाने में यह मामला 16 अक्टूबर की देर रात अकील अख्तर (35) की मौत के बाद सामने आए एक वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया है. परिवार ने शुरू में बताया था कि अकील की मौत दवाइयों की ओवरडोज के कारण हुई है. हालांकि, अकील का 27 अगस्त का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों पर उनकी हत्या के लिए साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था. वीडियो में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का भी जिक्र किया था.