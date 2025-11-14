विज्ञापन
पंजाब: तरन तारन उपचुनाव में ‘आप’ के हरमीत संधू ने हासिल की जीत

तरन तारन उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह शुरू हो गई थी. इसके लिए मतदान मंगलवार को हुआ था जिसमें 60.95 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

  • आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने तरन तारन विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की है
  • हरमीत सिंह संधू ने शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को पराजित किया है
  • मतगणना के पहले तीन दौर में रंधावा आगे थीं, लेकिन बाद में संधू ने बढ़त बना ली थी
चंडीगढ़:

आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने तरन तारन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है. हरमीत सिंह संधू ने उपचुनाव में अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को शिकस्त दी. संधू की जीत पर ‘आप' कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया था

शिरोमणि अकाली दल की रंधावा मतगणना के पहले तीन दौर में आगे थीं लेकिन इसके बाद संधू ने बढ़त बना ली और लगातार बढ़त बनाए रखी. तरन तारन उपचुनाव के लिए मतगणना शुक्रवार सुबह आठ बजे शुरू हुई थी. इसके लिए मतदान मंगलवार को हुआ था जिसमें 60.95 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

तरन तारन विधानसभा सीट ‘आप' विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून में निधन के बाद खाली हो गई थी.  पिद्दी स्थित ‘इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग' में बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Punjab By-election, Tarn Taran, Punjab News
