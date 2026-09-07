प्रॉपर्टी के लिए युवक ने की नानी की हत्या... मौत समझ कर हुआ अंतिम संस्कार, CCTV से खुला राज

पंजाब में लुधियाना के जगरांव से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. एक लड़के ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी नानी की हत्या कर दी. इसके बाद, परिवार ने इसे मौत समझकर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया. बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वारदात के बारे में पता चला और राज खुल सका. जिस नानी ने अपनी बेटी की मौत की बाद अपने नवासे को बेटे की तरह पाला, उसकी शादी करवाई और जिंदगी संवारी, उसी नवासे पर अब नानी की हत्या का आरोप लगा है.

हैरानी की बात यह है कि परिवार को पहले बुजुर्ग महिला की मौत सामान्य लगी. परिजनों ने इसे हार्ट अटैक या अचानक हुई मौत माना और अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया. लेकिन अंतिम संस्कार के बाद सामने आई CCTV फुटेज ने पूरी कहानी ही बदल दी.

कैसे की गई हत्या?

वारदात के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी गुरकीरत सिंह उर्फ गोरा अपनी नानी मनजीत कौर के साथ विवाद करता दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह नानी के साथ मारपीट करता है और कथित तौर पर उनके ऊपर बैठकर तकिए से उनका मुंह और गला दबाता नजर आता है.

फुटेज सामने आने के बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. जिस मौत को सामान्य समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वही अब हत्या का मामला बन गई. पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर सामान्य मौत की कार्रवाई को हत्या के केस में बदल दिया और आरोपी गुरकीरत सिंह उर्फ गोरा को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल की है. जानकारी सामने आई है कि वह नानी का घर और दूसरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था. इसलिए उसने नानी की हत्या करने का प्लान बनाया.

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संपत्ति के लिए दबाव डालता था नवासा...

आरोपी युवक अपनी नानी पर संपत्ति उसके नाम करने के लिए दबाव डालता था, लेकिन नानी इसके लिए तैयार नहीं थीं. आरोप लग रहे हैं कि इसी विवाद के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

मनजीत कौर की बेटी की पहले ही मौत हो चुकी थी. इसके बाद नानी ने अपने नवासे गुरकीरत को मां जैसा प्यार दिया और बेटे की तरह पाल-पोसकर बड़ा किया. यहां तक कि उसकी शादी भी नानी ने करवाई थी. लेकिन जिस रिश्ते में मां-बेटे जैसा प्यार था, उसी रिश्ते का अंत एक खौफनाक वारदात के साथ हुआ.

3 सितंबर की शाम करीब 6 बजे परिवार को मनजीत कौर की मौत की जानकारी मिली. देर होने की वजह से शव को मॉर्च्युरी में रखवाया गया. परिवार को उस वक्त किसी तरह का शक नहीं हुआ.

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4 सितंबर को सामान्य मौत मानते हुए धारा 194 के तहत कार्रवाई करवाई गई और मनजीत कौर का अंतिम संस्कार कर दिया गया. लेकिन इसके बाद जब नानी की अचानक हुई मौत को लेकर सवाल उठे तो पड़ोस में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई.

फुटेज में जो दिखाई दिया, उसने परिवार को हिलाकर रख दिया. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद के अलावा कोई और वजह तो नहीं थी.

एक तरफ नानी का अपने नवासे के लिए मां जैसा प्यार और दूसरी तरफ उसी रिश्ते पर हत्या का इल्जाम. सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो सच सामने आया है, उसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है.

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