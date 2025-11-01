भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार DIG भुल्लर को कोर्ट ने 5 दिन की CBI हिरासत में भेजा

भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत ने पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. सीबीआई ने भुल्लर को शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया.

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने भी मोहाली अदालत में एक याचिका दायर कर भुल्लर को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेने की मांग की है. हालांकि, सीबीआई ने मोहाली अदालत से अनुरोध किया है कि सतर्कता ब्यूरो को प्रोडक्शन वारंट जारी करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए. मोहाली अदालत में सुनवाई सोमवार को होनी है.

सतर्कता ब्यूरो ने भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है. सतर्कता अधिकारी शुक्रवार को गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल गए थे.

बता दें कि भुल्लर को 16 अक्टूबर को आठ लाख रुपये की रिश्वत से जुड़े मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया था.

फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ निवासी कबाड़ व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी भुल्लर ने उसके खिलाफ 2023 में दायर एक प्राथमिकी का ‘निपटारा करने' के लिए हर महीने भुगतान की मांग की थी. इसके बाद भुल्लर को मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया था.

चंडीगढ़ की एक विशेष अदालत ने 17 अक्टूबर को भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को बढ़ा दी गई.

चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे.

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

भुल्लर को नवंबर 2024 में डीआईजी (रोपड़ रेंज) नियुक्त किया गया था. रोपड़ रेंज में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं. रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था.