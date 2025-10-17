विज्ञापन
घूसखोर DIG के घर मिले नोटों की गिनती पूरी, 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना सहित मिले करोड़ों के माल

DIG Harcharan Bhullar Bribe Case: घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार रोपड़ के डीआईजी हरचरण भुल्लर के ठिकानों नोटों का अंबार मिला. सीबीआई के अधिकारियों ने जब यहां छापेमारी की, वहां से मिले नोटों को देखकर हैरान रह गए. कई घंटों चले अभियान के बाद डीआईजी के घर से मिले नोटों की गिनती पूरी हो गई है.

घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार पंजाब का DIG हरचरण भुल्लर बड़ा धन कूबेर निकला.
  • पंजाब के डीआईजी हरचरण भुल्लर को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था.
  • डीआईजी के चंडीगढ़ स्थित आवास से सात करोड़ पचास लाख रुपए कैश और दो किलो पचास ग्राम सोना बरामद हुआ.
  • सीबीआई ने डीआईजी के घर से 26 लग्जरी घड़ियां, 50 से अधिक संपत्ति के दस्तावेज और 4 लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए.
चंडीगढ़:

Punjab DIG Harcharan Bhullar Bribe Case: 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पंजाब के डीआईजी हरचरण भुल्लर के ठिकानों पर मिले नोटों की गिनती अब पूरी हो गई है. हरचरण भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित आवास पर CBI की छापेमारी गुरुवार को शुरू हुई थी. छापेमारी में DIG की कोठी से इतना पैसा मिला कि जांच अधिकारी भी हैरान रह गए. सीबीआई अधिकारियों को DIG के घर से मिले नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी. शुक्रवार दोपहर CBI अधिकारियों ने डीआईजी के घर से मिले नोट, सोना-चांदी, संपत्ति के दस्तावेज सहित अन्य कीमती सामानों की जानकारी दी. 

7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना कई काफी कुछ मिला

CBI ने बताया कि रोपड़ डीआईजी हरचरण भुल्लर के घर से कुल 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना, 26 लग्जरी घड़ियां सहित कई फ्लैट और जमीन के दस्तावेज भी मिले. मालूम हो कि पंजाब और चंडीगढ़ में CBI ने गुरुवार को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार DIG हरचरण भुल्लर और उनके एक अन्य सहयोगी को पकड़ा था. जिसके बाद इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी.   

करीबी की मदद से घूस मांग रहे थे डीआईजी

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, डीआईजी हरचरण भुल्लर अपने एक करीबी सहयोगी (मिडिलमैन) के ज़रिए व्यापारी से रिश्वत मांग रहा था. आरोप है कि डीआईजी ने व्यापारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर “निपटाने” और पुलिस की किसी भी सख्त कार्रवाई से बचाने के बदले में बड़ी रकम की डिमांड की थी.सीबीआई की तलाशी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

चंडीगढ़ स्थित DIG के सरकारी आवास से क्या कुछ मिला?

  • करीब ₹7.5 करोड़ कैश
  • 2.5 किलो सोना
  • 26 लग्ज़री घड़ियां (जिनमें Rolex और Rado जैसी ब्रांड शामिल हैं)
  • 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टी के कागज़, जो परिजनों या संदिग्ध बेनामी नामों पर हैं
  • कई बैंक खातों और लॉकर की चाबियां
  • 4 लाइसेंसी हथियार और 100 जिंदा कारतूस
समराला स्थित फार्महाउस से मिला:

  • 108 शराब की बोतलें
  • ₹5.7 लाख नकद
  • 17 जिंदा कारतूस

मिडिलमैन के घर से मिला:

  • ₹21 लाख कैश
  • कई संदिग्ध दस्तावेज़
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए डीआईजी

सीबीआई का कहना है कि ये छापे चल रही जांच का हिस्सा हैं, ताकि भ्रष्टाचार और गैरकानूनी कमाई के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. गिरफ्तार डीआईजी (रोपड़ रेंज) और उनका सहयोगी आज सीबीआई कोर्ट, चंडीगढ़ में पेश किए गए, जहां अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

सीबीआई फिलहाल बरामद कैश, ज्वेलरी और संपत्तियों की जांच कर रही है कि यह सब किन स्रोतों से हासिल की गई. एजेंसी के मुताबिक, शुरुआती जांच में अधिकारी और उसके करीबियों के खिलाफ भारी अवैध संपत्ति जुटाने के संकेत मिले हैं.

