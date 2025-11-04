विज्ञापन
पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20.5 लाख नकद समेत क्या-क्या मिला

पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी और डीआईजी रैंक के अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ दर्ज संपत्ति मामले की जांच के तहत सीबीआई ने मंगलवार को पंजाब के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया.

  • CBI ने पंजाब के पूर्व IPS अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की
  • लुधियाना और पटियाला के समराला, मच्छीवाड़ा, सरगोधा कॉलोनी, न्यू मोटी बाग, लोअर मॉल में दबिश दी गई
  • जांच में भुल्लर के करीबी और कथित बेनामीदारों के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है
चंडीगढ़:

पंजाब के आईपीएस अफसर और डीआईजी रैंक के अधिकारी रहे हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की. जांच एजेंसी ने पटियाला और लुधियाना में कुल 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इन ठिकानों पर छापे उन लोगों के यहां भी मारे गए जो भुल्लर के करीबी या कथित तौर पर बेनामीदार बताए जा रहे हैं, यानी वे लोग जिनके नाम पर अफसर की अवैध कमाई से संपत्तियां और बिज़नेस निवेश किए गए हो सकते हैं.

किन जगहों पर हुई छापेमारी

सीबीआई टीमों ने सुबह-सुबह लुधियाना के समराला, मच्छीवाड़ा और सरगोधा कॉलोनी के इलाकों में दबिश दी. इसके अलावा पटियाला के न्यू मोटी बाग कॉलोनी और लोअर मॉल स्थित सीरा कॉम्प्लेक्स में भी तलाशी ली गई.

जांच के दायरे में शामिल गांव हैं-

  1. बौकर गुजिरान (समराला, लुधियाना)
  2. कलास खुर्द (समराला, लुधियाना)
  3. गोबिंद नगर, मच्छीवाड़ा खास
  4. सरगोधा कॉलोनी-ए, लुधियाना
  5. ग्रीन हाउस, न्यू मोटी बाग कॉलोनी, और सीरा कॉम्प्लेक्स, लोअर मॉल, पटियाला
  6. सैंसोवाल कलां, मच्छीवाड़ा, लुधियाना

क्या मिला तलाशी के दौरान

छापेमारी के दौरान सीबीआई को करीब ₹20.5 लाख नगद, एक Apple लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और CCTV का DVR बरामद हुआ. इसके अलावा 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज, जैसे सेल डीड, ट्रांजैक्शन पेपर्स और एग्रीमेंट्स भी जब्त किए गए हैं. जांच टीम को कंपनियों की स्थापना और पैसों के लेन-देन से जुड़े कई अहम कागजात भी मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अवैध संपत्ति को छिपाने के लिए कई तरीकों इस्तेमाल किया गया.

