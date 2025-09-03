बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा

विज्ञापन
चंडीगढ़:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को ज़िला फिरोज़पुर के गांव गट्टी राजो के में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. मुख्यमंत्री नौका के जरिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचे और वहां की स्थिति का खुद जायज़ा लिया. उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है.

इस दौरे के दौरान एक बुज़ुर्ग महिला ने जब अपना दुख सुनाया और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए उनके सिर पर हाथ रखा, तो भगवंत मान भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. यह पल दर्शाता है कि संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री एक संवेदनशील नेता की भूमिका में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान को लेकर आश्वासन दिया कि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति को पूरा मुआवज़ा देगी. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से प्राकृतिक आपदा मुआवज़े की राशि बढ़ाने की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से और बेहतर तैयारियां की जाएंगी ताकि जनता को तकलीफ न हो.

दौरे के दौरान भगवंत मान ने गांव के लोगों के घरों में जाकर ज़मीन पर बैठकर चर्चा की. उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनीं और एक पंजाबी में लिखी शिकायत पत्र को खुद पढ़कर तुरंत संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए. यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर सक्रिय है.

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. उन्होंने लोगों से सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे.

पूरे दौरे के दौरान भगवंत मान ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन इसके बावजूद वे जनता के बीच उसी आत्मीयता से मिले जैसे एक परिवार का सदस्य मिलता है. उन्होंने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर बात की, बच्चों से मुस्कुराकर मुलाकात की और युवाओं को मनोबल बनाए रखने का संदेश दिया.

यह पूरा दौरा एक सशक्त राजनीतिक संदेश देता है, कि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ़ सत्ता में बैठी नहीं है, बल्कि जब जनता पर संकट आता है तो वह खुद मैदान में उतरकर साथ खड़ी रहती है. भगवंत मान की यह तस्वीरें और मुलाकातें यह दिखाती हैं कि पंजाब में एक ऐसी सरकार है जो न केवल सुनती है, बल्कि महसूस भी करती है और तत्परता से कार्यवाही करती है.

