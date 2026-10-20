अमित शाह के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर एंटी ड्रग एक्टिविस्ट झोटा के पिता ने की भावुक अपील

पंजाब में नशे के मुद्दे पर सियासत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह का बयान चर्चा में है. पूर्व सैनिक भीम सिंह ने साफ कहा है कि अमित शाह के दौरे का विरोध किया गया तो वह इसे अपना व्यक्तिगत अपमान मानेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शाह उनके परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में काम करेंगे. शाह मंगलवार को पंजाब पहुंचकर उन परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं जिनके सदस्य नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद मारे गए.

झोटा के पिता ने विरोध की चेतावनी दी

मारे गए नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने कहा कि उन्होंने देश की सीमाओं पर सेवा की है और वह एक पूर्व सैनिक तथा पेंशनभोगी हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने देश की सीमाओं पर सेवा की है. मैं पूर्व सैनिक हूं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे तो उनका स्वागत करूंगा. अगर कोई अमित शाह के दौरे का विरोध करता है तो मैं इसे अपना और झोटा के शव का अपमान मानूंगा.' भीम सिंह ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि केंद्रीय गृह मंत्री उनके परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देंगे.

पंजाब दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे. अपने कार्यक्रम के दौरान वह उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जिनके परिजनों की नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद हत्या हो गई थी. शाह का मंसा, संगरूर और गुरदासपुर जाने का कार्यक्रम है, जहां वह प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे.

रवनीत बिट्टू ने किया स्वागत

भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमित शाह के दौरे का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पंजाब नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए मजबूत नेतृत्व और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है. बिट्टू ने दावा किया कि राज्य की युवा पीढ़ी को बचाने और पंजाब के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है.

आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना

रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई है. उन्होंने पंजाब के लोगों से अमित शाह के प्रयासों का समर्थन करने और राज्य को नशामुक्त बनाने के अभियान में सहयोग देने की अपील की.

अमित शाह ने पहले भी बोला था हमला

रविवार को अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहे नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और वह उनसे मिलकर उनकी बात सुनेंगे. शाह ने यह भी कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराने या चुप कराने की कोशिशें सफल नहीं होंगी और पंजाब की जनता इसका जवाब देगी.

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