29, 30 और 31 अक्टूबर नहीं निकलना घर से, OTT पर रिलीज होने वाली हैं ये 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में और वेब सीरीज

ओटीटी की दुनिया में इस हफ्ते कुछ जबरदस्त रिलीज होने वाली हैं, जो दर्शकों को घर बैठे रोमांच, ड्रामा और मनोरंजन का पूरा डोज देगी. अगर आप वीकेंड प्लान बना रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर नजर रखें. क्योंकि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. जिसको अपने मनोरंजन के डोज को दोगुना कर देगी. इस हफ्ते तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में और एक वेब सीरीज रिलीज होने वाली है. सबसे पहले, 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर धनुष की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म इडली कड़ई आ रही है. यह तमिल ड्रामा एक छोटे शहर के लड़के मुरुगन की कहानी है, जो दुबई से लौटकर अपने पिता के पुराने इडली स्टॉल को नई जिंदगी देता है. परिवार, जड़ों से जुड़ाव और छोटे शहर की मिठास से भरी यह फिल्म निथ्या मेनन, अरुण विजय और सत्यराज जैसे सितारों के साथ सजी है. 

जी.वी. प्रकाश का संगीत और किरण कौशिक की सिनेमेटोग्राफी इसे और आकर्षक बनाती है. थिएटर में 1 अक्टूबर को रिलीज हुई यह फिल्म अब डिजिटल पर तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में उपलब्ध होगी. दर्शक इसे देखकर नॉस्टैल्जिया महसूस करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो सादगी भरी जिंदगी की कहानियां पसंद करते हैं.

फिर, 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज द विचर सीजन 4 का धमाका होगा. फैंटसी वर्ल्ड में घूमने वालों के लिए यह सीरीज परफेक्ट है. लियाम हेम्सवर्थ अब ग्रेल्ट का किरदार निभा रहे हैं, जो पहले हेनरी कैविल के थे. इस वेब सीरीज के आठ एपिसोड्स एक साथ रिलीज होंगे, जिसमें द रिविया का यह मॉन्स्टर हंटर कंटिनेंट के रहस्यों से जूझेगा. 

31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो रही है. ऋषभ शेट्टी की यह कन्नड़ एपिक 2022 की हिट कांतारा का प्रीक्वल है, जो प्री-कोलोनियल कर्नाटक के जंगलों में सेट है. इसमें बांगारा किंगडम और कांतारा ट्राइब के बीच संघर्ष दिखाया गया है, साथ ही पंजुरली दैव की पौराणिक कथा. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं, जो 2025 की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है. प्राइम वीडियो पर कांतारा चैप्टर 1 कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम में उपलब्ध होगी.

उसी दिन, 31 अक्टूबर को हॉटस्टार पर लोका चैप्टर 1: चंद्रा स्ट्रीमिंग शुरू होगी. डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित यह मलयालम फैंटसी फिल्म केरल की लोककथाओं से प्रेरित है. कल्याणी प्रियदर्शन और नास्लेन लीड में हैं, और यह एक पांच पार्ट्स वाली सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है. थिएटर में 28 अगस्त को रिलीज हुई यह फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है. मल्टीपल लैंग्वेज में उपलब्ध, इसमें फोकलोर, एक्शन और मिस्ट्री का तड़का है. सीक्वल में तोविनो थॉमस और दुलकर सलमान भी होंगे.
 

