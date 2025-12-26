Baahubali The Epic OTT release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर आई बाहुबली: द एपिक, जानें कहां देखें

विज्ञापन

Baahubali The Epic OTT release: मशहूर फिल्ममेकर एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर सीरीज 'बाहुबली' एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर राज करने को तैयार है.

नई दिल्ली:

Baahubali The Epic OTT release: मशहूर फिल्ममेकर एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर सीरीज 'बाहुबली' एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर राज करने को तैयार है. 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (2017) को मिलाकर बनाई गई नई फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' की ओटीटी रिलीज को लेकर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. प्रभास की यह फिल्म किस ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसका खुलासा हो गया है.  'बाहुबली: द एपिक' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. 

बाहुबली: द एपिक कब हुई ओटीटी पर रिलीज

यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2025 से उपलब्ध हो गई है, जो फैंस के लिए एक बेहतरीन त्योहारी उपहार साबित हो रही है. यह रीमास्टर्ड और री-एडिटेड वर्जन दोनों पुरानी फिल्मों की कहानी को एक साथ जोड़कर पेश करता है. कुल रनटाइम करीब 225 मिनट का है, जिसमें महिष्मती साम्राज्य की भव्य गाथा को नए तरीके से दिखाया गया है. फिल्म में बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और साउंड को अपग्रेड किया गया है, साथ ही कुछ नए सीन भी जोड़े गए हैं. राजामौली ने खुद इस संस्करण को संपादित किया है, ताकि कहानी ज्यादा रोचक और निरंतर बनी रहे.

बाहुबली: द एपिक की कहानी

कहानी की बात करें तो फिल्म में प्रभास दोहरी भूमिका में हैं – अमरेंद्र बाहुबली और उनके बेटे महेंद्र बाहुबली (शिवुदु) के रूप में. एक साधारण आदिवासी युवक शिवुदु को पता चलता है कि वह महान राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली का बेटा है. उसके पिता की हत्या और गद्दी छीनने की साजिश रचने वाले चालाक चाचा भल्लालदेव (राणा दग्गुबाती) से बदला लेने की जंग शुरू होती है. इसमें देवसेना (अनुष्का शेट्टी), अवंतिका (तमन्ना भाटिया), कट्टप्पा (सत्यराज), शिवगामी (राम्या कृष्णन) जैसे किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. फिल्म महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन महाकाव्यों से प्रेरित है, जिसमें वफादारी, विश्वासघात, प्यार और युद्ध के भावपूर्ण दृश्य हैं.

बाहुबली: द एपिक की स्टारकास्ट

फिल्म में मुख्य कलाकार हैं – प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज, नासर और अन्य. यह फिल्म पहले 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और वहां भी खूब सराही गई. अब घर बैठे नेटफ्लिक्स पर इसे देखा जा सकता है, खासकर हिंदी वर्जन में. कुछ दर्शक अन्य भाषाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह त्योहारी सीजन में परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का शानदार विकल्प है.
 

