कैटरीना कैफ के पहले विज्ञापन का वीडियो हुआ वायरल, एक्ट्रेस की एक झलक देख दूल्हा भूल गया था अपनी दुल्हन

कैटरीना कैफ, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने अपनी मेहनत, ग्रेस और शानदार अभिनय से लाखों दिल जीते हैं. एक था टाइगर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और बैंग बैंग जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया है. हालांकि मॉडलिंग से लेकर बड़े पर्दे तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी लगन और प्रोफेशनल अंदाज ने उन्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना विज्ञापन फिर से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने किस लेवल से काम शुरू किया है.

ये भी पढ़ें: ऐश्वर्या राय की इस फिल्म की एक महीने में लिखी गई कहानी, पॉलिटिकल पार्टियों ने जमकर किया विरोध, रिलीज के बाद बनी सुपरहिट

कैटरीना का पुराना फेविकॉल ऐड

क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कदम रखने से पहले कैटरीना कैफ एक फेविकॉल के ऐड में नजर आई थीं? ये ऐड साल 2002 में टीवी पर दिखाया गया था और अब सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में है. उस समय तक कैटरीना ने अपनी पहली फिल्म बूम से डेब्यू नहीं किया था. विज्ञापन में वो एक सफेद टॉप, छोटी स्कर्ट और नीले स्कार्फ में बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश लग रही थीं. उनकी खूबसूरती, स्टाइल और कॉन्फिडेंस इस चंद सेकंड के एड में भी दिल जीतने वाला है.

मजेदार है ऐड

फेविकॉल के इस ऐड में खचाखच भरी ट्रेन नजर आती है, जिसमें एक शादीशुदा शख्स को कैटरीना कैफ बैठी हुई दिखती हैं. भीड़भाड़ के बीच उसे अहसास होता है कि वो खूबसूरत सा चेहरा उसे अपनी तरफ बुला रहा है. और वो उसकी तरफ दौड़ने लगता है. लेकिन ताज्जुब ये कि लगातार दौड़ते रहने के बावजूद वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाता. जिसके बाद ये रिवील होता है कि शख्स असल में सपना देख रहा था. नींद में उसका सिर जिस खोके पर रखा था वो फेविकॉल का था. जिसके बाद फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तारीफ होती है. इसके बाद आखिर में कैटरीना कैफ का स्माइलिंग फेस दिखाई देता है. इस ऐड में भले ही आप कैटरीना कैफ को पहचान न सकें, पर ये तय है कि उनकी स्माइल उतनी ही दिलकश और इंप्रेसिव लगती है.