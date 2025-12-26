विज्ञापन

धर्मेंद्र की Ikkis से लेकर 'Stranger Things' तक, इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में, कर लीजिए नोट

इस हफ्ते OTT और सिनेमाघरों में 'Stranger Things 5', 'Ikkis' और 'Revolver Rita' जैसे बड़े धमाके होने वाले हैं. पूरी लिस्ट यहां देखें और अपनी छुट्टियां मजेदार बनाएंं

चलिए जानते हैं कि आपको अपनी वॉचलिस्ट में क्या-क्या शामिल करना चाहिए.

OTT-Theatres Release : अगर आप भी इस हफ्ते घर बैठे बोर हो रहे हैं या छुट्टियों में कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर OTT और सिनेमाघरों में फिल्मों और वेब सीरीज की लाइन लगी हुई है. हॉरर, सस्पेंस, रोमांस और एक्शन, इस हफ्ते सब कुछ मिलने वाला है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपको अपनी वॉचलिस्ट (best movies releases on ott and theatres this week) में क्या-क्या शामिल करना चाहिए.

1. Stranger Things 5 Vol. 2 (Netflix - 26 दिसंबर)

हॉकिन्स के बच्चों और खतरनाक वेकना (Vecna) की जंग अब टर्निंग प्वाइंट पर आ गई है. नेटफ्लिक्स पर 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के पांचवें सीजन का दूसरा वॉल्यूम रिलीज हो गया है. इसमें कुल 3 एपिसोड्स हैं. कहानी वहीं से शुरू होगी जहां वॉल्यूम 1 खत्म हुआ था. इस बार मुकाबला आर-पार का है. वैसे, सीरीज का फाइनल एपिसोड देखने के लिए आपको 1 जनवरी तक का इंतजार करना होगा.

2. Revolver Rita (Netflix - 26 दिसंबर)

कीर्ति सुरेश की फिल्म 'रिवॉल्वर रीता' अब आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. पुडुचेरी की एक सीधी-सादी लड़की की जिंदगी तब पलट जाती है, जब उसका परिवार गलती से एक गैंगस्टर को मार देता है. अपनी फैमिली को बचाने के लिए रीता कैसे क्रिमिनल और करप्ट पुलिस से भिड़ती है,इस पर बेस्ड है.

3. Ek Deewane Ki Deewaniyat (ZEE5 - 26 दिसंबर)

थिएटर में धमाका करने के बाद हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की यह फिल्म अब ZEE5 पर आ गई है. यह एक जुनूनी नेता और सुपरस्टार अदा की कहानी है. जब प्यार पागलपन बन जाए, तो क्या होता है? यह फिल्म इसी सवाल का जवाब देती है.

4. Ikkis (थिएटर में - 1 जनवरी)

नए साल के पहले दिन सिनेमाघरों में 'इक्किस' रिलीज हो रही है. यह फिल्म दो वजहों से खास है. पहला, इससे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अपना फिल्मी सफर शुरू कर रहे हैं. दूसरा, यह दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस फिल्म में परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की सच्ची कहानी पर बेस्ड है.

कुछ और मजेदार ऑप्शंस

  • Cover-Up ( Netflix - 26 दिसंबर)
  • Cashero (Netflix- 26 दिसंबर)
  • The Copenhagen Test (JioHotstar - 28 दिसंबर)
  • Ricky Gervais: Mortality (Netflix - 30 दिसंबर)
  • Sleeping With Other People (Netflix - 31 दिसंबर)

