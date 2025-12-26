विज्ञापन

इस साल Box Office पर रणवीर की 'धुरंधर' और 'कांतारा' का तूफान, जानें कौन बना किंग और किसकी पिटी फिल्म

साल 2025 बॉक्स ऑफिस क्लैश का साल रहा. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 668 करोड़ कमाकर 'अवतार 3' को पीछे छोड़ा. रजनीकांत की 'कुली' ने ऋतिक की 'वॉर 2' को हराया, जबकि 'कांतारा: चैप्टर 1' ने 622 करोड़ की कमाई के साथ सबको चौंका दिया. राजकुमार राव और विजय देवरकोंडा की फिल्मों ने भी अपनी जगह बनाई.

Read Time: 3 mins
Share
इस साल Box Office पर रणवीर की 'धुरंधर' और 'कांतारा' का तूफान, जानें कौन बना किंग और किसकी पिटी फिल्म
'किंगडम' में भरपूर एक्शन और दमदार म्यूजिक था, जिसने दर्शकों को काफी लुभाया.

Box Office Report 2025 : साल 2025 फिल्मों के लिहाज से किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा. इस साल बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में आपस में टकराईं, कई रिकॉर्ड टूटे और कुछ फिल्मों को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. इस साल बॉक्स ऑफिस पर असली 'महामुकाबला' देखने को मिला, जहाँ कंटेंट और स्टार पावर के बीच जबरदस्त जंग हुई. आइए डालते हैं साल 2025 के बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश और उनकी कमाई पर एक नजर.

रणवीर की 'धुरंधर' ने हॉलीवुड को पछाड़ा

इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' को लेकर रही. फैंस और आलोचक फिल्मों के आमने-सामने के मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें रणवीर के अलावा मुख्य भूमिका में अक्षय खन्ना भी हैं. 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 668.80 करोड़ रुपए की कमाई की और दर्शक लगातार इसे थिएटर में देखने आ रहे हैं. वहीं 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई 'अवतार 3' ने अब तक 109.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

'कुली' के सामने नहीं टिक पाई 'वॉर 2'

इस साल पर नजर डालें, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी दो बड़ी फिल्में 'वॉर 2' और 'कुली' आमने-सामने आई. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' में एक्शन और ग्लोबल लोकेशन देखने को मिली. वहीं, रजनीकांत की 'कुली' एक मनोरंजक मसाला फिल्म थी, जिसमें स्टारकास्ट ने कमाल की एक्टिंग की. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि 'कुली' ने भारत में 337.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 236.55 करोड़ रुपए रहा. इस क्लैश में कुली ने साफ तौर पर जीत हासिल की.

जुलाई में भी राजकुमार राव की 'मालिक' और विक्रांत मैसी-शनाया कपूर की 'आंखों की गुस्ताखियां' एक साथ रिलीज हुईं. 'मालिक' में राजकुमार ने एक साहसी और न्यायप्रिय किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने सराहा. फिल्म ने 28.65 करोड़ रुपए की कमाई की. वहीं, 'आंखों की गुस्ताखियां' दर्शकों को लुभाने में असफल रही और केवल 1.71 करोड़ रुपए ही कमा पाई.

31 जुलाई को रिलीज हुई विजय देवरकोंडा स्टारर 'किंगडम' और 1 अगस्त को रिलीज हुई सिद्धांत चतुर्वेदी-तृप्ति डिमरी की 'धड़क 2' में भी जबरदस्त टकराव देखने को मिला. 'किंगडम' में भरपूर एक्शन और दमदार म्यूजिक था, जिसने दर्शकों को काफी लुभाया. फिल्म ने 51.65 करोड़ रुपए की कमाई की. वहीं, 'धड़क 2' ने 22.45 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

'कांतारा' का एकतरफा जादू

अक्टूबर में साल का सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिला, जब 2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' और वरुण धवन और जाहन्वी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक साथ रिलीज हुई. 'कांतारा' में भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़े मजबूत पात्र और कहानी थी. फिल्म ने भारत में 622.04 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की. इसके मुकाबले 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने केवल 61.85 करोड़ रुपए ही जुटाए.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Box Office 2025, Dhurandhar Box Office Collection, Kantara Chapter 1 Collection, War 2 Vs Coolie Clash, Ranveer Singh Dhurandhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com