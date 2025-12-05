लियोनल मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले लेंगे रिटायरमेंट? दिग्गज फुटबॉलर के बयान ने मचाई सनसनी

विज्ञापन
Lionel Messi: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है.

Lionel Messi: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है. दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स की सूची में शामिल मेसी की अगुवाई में ही अर्जेंटीना ने 2022 में विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था. खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराया था. मेसी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. शुक्रवार देर रात वर्ल्ड कप के ड्रॉ भी आ जाएंगे. इस बीच मेसी के बयान से फैंस मायूस जरूर होंगे.

फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 खेलने की संभावनाओं के बीच लियोनल मेसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनके फैंस के बीच हैरानी और निराशा बढ़ गई है. मेसी ने कहा है कि शायद वह अगला विश्व कप नहीं खेल पाएंगे. लियोनेल मेसी ने एक इंटरव्यू में कहा,"वह निश्चित रूप से अगला विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह टीम का हिस्सा न हों. हां, जैसा मैंने कहा है कि मैं वहां रहना पसंद करूंगा और मैच लाइव देखूंगा. यह मेरे लिए खास होगा."

मेसी ने कहा,"विश्व कप हमारे लिए बेहद खास है. हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं. हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और यह सालों से दिख रहा है. लियोनेल स्कालोनी के आने के बाद से टीम और बेहतर हुई है. हर किसी की सोच एक जैसी है. यह जीतने वालों से भरी टीम है, जिनकी सोच मजबूत है. सभी जीतना चाहते हैं. आपने देखा होगा ट्रेनिंग में खिलाड़ी अपना सबकुछ दे रहे हैं. यही इस ग्रुप और इस नेशनल टीम की बहुत बड़ी ताकत है."  

उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतने के बाद आपका विश्वास बढ़ता है और अगली प्रतियोगिता की तैयारी का जज्बा भी बढ़ता है. टीम विश्व कप में अपने खिताब की रक्षा के भरोसे के साथ उतरेगी. हालांकि खेल अनिश्चितता से भरा हुआ है. कोई भी दूसरी टीम हमारे लिए चीजों को मुश्किल बना सकती है.

लियोनेल मेसी 2026 में 39 साल के हो जाएंगे. पूरी संभावना है कि अगले साल विश्व कप खेलने के बाद मेसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह देंगे, लेकिन उनके अगले फुटबॉल का हिस्सा न होने वाले बयान ने दुनियाभर में फैले उनके करोड़ों फैंस के बीच निराशा की भावना पैदा की है. मेसी ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को पिछला विश्व कप जीतवाया था. एक कप्तान के साथ-साथ एक खिलाड़ी के तौर पर भी उनकी अहम भूमिका रही थी. 

अगर लियोनेल मेसी 2026 फीफा विश्व कप में खेलते हैं, तो यह वैसे भी एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि होगी. फुटबॉल के इतिहास में कोई भी खिलाड़ी इससे पहले छह विश्व कप में हिस्सा नहीं ले पाया है. लियोनेल मेसी ने मियामी के साथ तीन सीज़न में एमएलएस में अब तक 50 गोल किए हैं. उन्होंने 2023 में 6 मैचों में 1 गोल के साथ शुरुआत की, फिर 19 खेलों में 20 गोल के साथ एक मजबूत 2024 सीज़न दिया. उनका सर्वश्रेष्ठ साल 2025 रहा है, जिसमें 28 मैचों में 29 गोल हुए हैं. 53 लीग मैचों में उन्होंने 35 एसिस्ट भी किया है.

