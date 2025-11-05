विज्ञापन
भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, असम, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों से प्रकाशक और संस्थान अपने स्टॉल लगाएंगे.

कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में पहली बार दक्षिण एशिया से बाहर के देश की दिखेगी झलक, अर्जेंटीना पर रहेगा फोकस

कोलकाता के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले (International Kolkata Book Fair) का 49वां संस्करण आगामी 22 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक साल्टलेक स्थित बोई मेला प्रांगण में आयोजित किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित आयोजन का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी, जहां देश-विदेश के प्रसिद्ध कवि, लेखक और विद्वान भी मौजूद रहेंगे.

मेले का केंद्र बिंदु (फोकल थीम कंट्री) अर्जेंटीना

इस बार मेले का केंद्र बिंदु (फोकल थीम कंट्री) अर्जेंटीना होगा — जो कि मेले के इतिहास में पहली बार दक्षिण एशिया से बाहर का कोई देश केंद्र थीम बन रहा है. अर्जेंटीना के दूतावास से आंद्रेस सेबेस्टियन गुलास (राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाग प्रमुख) और अमांडी क्वेइपो रियाविट्ज़ (कांसुलर विभाग प्रमुख) इस आयोजन में विशेष रूप से शामिल होंगे और अपने विचार साझा करेंगे.

पुस्तक मेले के आयोजकों के अनुसार, सीमित जगह की चुनौती के बावजूद पिछले वर्ष बिक्री और दर्शक संख्या — दोनों में वृद्धि हुई थी. 2025 का कोलकाता पुस्तक मेला दुनिया का सबसे बड़ा नॉन-ट्रेड बुक फेयर साबित हुआ था, जिसमें 27 लाख से अधिक पुस्तकप्रेमियों ने हिस्सा लिया और ₹23 करोड़ की किताबें बिकीं.

2027 में आयोजित होने वाले स्वर्ण जयंती पुस्तक मेले के लिए आयोजकों ने एक विशेष पहल शुरू की है. 1976 से 1996 के बीच मेले में आने वाले लोगों से उनके सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ साझा करने का अनुरोध किया गया है. इनमें से 50 सर्वश्रेष्ठ तस्वीरें 2026 के मेले के प्रेस कॉर्नर में प्रदर्शित की जाएंगी और प्रारंभिक 50 प्रविष्टियों को एक विशेष एलबम में प्रकाशित किया जाएगा.

देश के कई राज्य लगाएंगे अपनी स्टॉल

इस बार भी मेले में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पेरू, कोलंबिया, जापान, थाईलैंड समेत कई लैटिन अमेरिकी देशों की भागीदारी होगी. वहीं, भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, असम, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों से प्रकाशक और संस्थान अपने स्टॉल लगाएंगे.

इस मेले का प्रमुख आकर्षण कोलकाता लिटरेचर फेस्टिवल (KLF) रहेगा, जो 24 और 25 जनवरी 2026 को आयोजित होगा. इस दौरान देश-विदेश के लेखकों, कवियों और पाठकों के बीच विचार-विमर्श, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगीन संगम देखने को मिलेगा.

