अमन सहरावत वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुए थे डिस्क्वालिफाई, अब कुश्ती महासंघ ने कर दिया निलंबित

भारतीय कुश्ती महासंघ ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत को एक साल के लिए निलंबित कर दिया. 22 वर्षीय सहरावत को सितंबर में क्रोएशिया के जाग्रेब में हुई विश्व चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार सीमा पार करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 23 सितंबर से लागू हुए निलंबन की वजह से सहरावत सितंबर 2026 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पाएंगे. अमन सहरावत के निलंबन की पुष्टि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने की.

आईएएनएस को संजय सिंह ने बताया कि अमन सहरावत को अनुशासनात्मक नोटिस भेजा गया था जिसका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इस वजह से उन्हें निलंबित किया गया. संजय सिंह कहा,"भारतीय कुश्ती महासंघ ने वजन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अमन सहरावत को निलंबित करने की घोषणा की है. 23 सितंबर से प्रभावी यह निलंबन उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कुश्ती गतिविधि में भाग लेने से रोकता है."

सहरावत 14 सितंबर को अपने निर्धारित मुकाबले से 18 दिन पहले क्रोएशिया के पोरेक में तैयारी शिविर में शामिल हुए थे, जिससे उन्हें नियमों के अनुसार अपना वजन और फिटनेस स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय मिल गया. यह एक साल के भीतर किसी भारतीय पहलवान से जुड़ी तीसरी अनुशासनात्मक घटना है.

इससे पहले, विनेश फोगट के पेरिस 2024 ओलंपिक से हटने और नेहा सांगवान को 2025 विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में वजन अनुपालन और फिटनेस मानकों से संबंधित इसी तरह के मुद्दों के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के विवाद सामने आए थे. एक साल के प्रतिबंध का सहरावत के करियर पर, खासकर 2026 एशियाई खेलों की उनकी तैयारियों पर, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जहां कुश्ती प्रतियोगिताएं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित की जानी हैं.

यह भी पढ़ें: "रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट के बीच अंतर नहीं समझता..." पूर्व चयनकर्ता ने श्रेयस अय्यर के फैसले को लेकर उठाए सवाल

यह भी पढ़ें: गुस्से में पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान को किया बल्ले से मारने का प्रयास, आउट होने के बाद खोया आपा