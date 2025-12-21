विज्ञापन
बाबा रामदेव स्टेज पर जोर दिखाते हुए हो गए चित्त, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने मंच पर मौजूद संपादक के साथ दोस्ताना जोर आजमाइश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने वाला इंदौर का पुराना पहलवान है. नतीजा—बाबा खुद स्टेज पर चित्त हो गए। यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

  • योगगुरु बाबा रामदेव एत कार्यक्रम में मंच पर जोर आजमाइश करते हुए चित्त हो गए जिससे सभी हैरान रह गए
  • यह प्रदर्शन चुनौतीपूर्ण नहीं था बल्कि दोस्ताना मुकाबला था जिसमें बाबा रामदेव ने एक संपादक से मुकाबला किया
  • मुकाबला करने वाले पत्रकार इंदौर के जयदीप कर्णिक हैं जिनके पिता और दादा दोनों प्रसिद्ध पहलवान रहे हैं
नई दिल्ली:

बाबा रामदेव का नाम सुनते ही हर किसी शख्स के जेहन में एक हट्टे-कट्टे शरीर वाला इंसान अपने आप आ जाता है. योग के बलबूते बाबा रामदेव ने लोगों को सेहतमंद रहना सिखाया है. अक्सर बाबा रामदेव जब भी मंच मंच पर होते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान उन्हीं पर चला जाता है. इस बार बाबा रामदेव एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जोर आजमाइश दिखा रहे थे लेकिन अबकी बार बाबा रामदेव के साथ मामला थोड़ा उल्टा हो गया. जी हां, हुआ ये कि मंच पर जोर दिखाते हुए बाबा रामदेव स्टेज पर चित्त हो गए.

काम न आए बाबा रामदेव के दांव-पेंच

बस फिर क्या था, जिसने ये भी नजारा देखा वो हैरत में पड़ गया. वजह साफ है कि योगगुरु बाबा रामदेव की फिटनेस लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं लेकिन जब इतना तंदुरुस्त आदमी किसी इंसान के सामने जोर दिखाते हुए खुद ही चित्त हो जाए तो कौन सोचने पर मजबूर नहीं होगा. अब योगगुरु बाबा रामदेव का ये वीडियो इंटरनेट की दुनिया में न सिर्फ शेयर किया जा रहा है बल्कि जमकर तेजी से वायरल भी हो रहा है. लोग बाबा रामदेव के इस वीडियो को शेयर करते हुए फनी कमेंट भी लिख रहे हैं. हालांकि स्टेज पर जोर आजमाइश का ये प्रदर्शन चुनौती वाला नहीं था बल्कि दोस्ताना ही था. लेकिन फिर भी बाबा रामदेव के चित्त होने पर कौन हैरान नहीं होगा.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव मंच पर मौजूद संपादक से दोस्ताना भिड़ंत करने पहुंच गए. जहां उन्हें क्या पता था जिसे सामान्य पत्रकार समझ रहे हैं वह इंदौर का पुराना पहलवान है. इस दौरान दोनों ने कई दांव लगाए लेकिन बाबा रामदेव के दांव-पेंच ज्यादा काम न आए. खैर इस मैत्री मुकाबले के अंत में दोनों नीचे गिर गए और फिर मुस्कुराते हुए उठ भी गए. अब यह मैत्री कुश्ती मुकाबला लोगों की दिलचस्पी की वजह बना हुआ है. बाबा से मुकाबला करने वाले पत्रकार मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के जयदीप कर्णिक हैं. बताया जा रहा है कि इनके पिता सुभाष कर्णिक भी इंदौर के ख्यात पहलवान रहे हैं जबकि दादा रंगनाथ कर्णिक भी अपने दौर के दिग्गज पहलवान थे.

