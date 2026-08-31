US Open 2026: 'कोर्ट पर बिताए हर पल से नफरत हो रही' पहले ही राउंड में हारकर बाहर होने पर नोवाक जोकोविच ने दिया बड़ा बयान

24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने सोमवार को यूएस ओपन में अर्जेंटीना के मारियानो नवोन से पहले राउंड में मिली चौंकाने वाली हार के बाद कोर्ट पर अपने समय को बहुत बुरा अनुभव बताया. सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी ने बताया कि लगातार शारीरिक समस्याओं - जैसे उल्टी, ऐंठन और दर्द - ने मैच खत्म करने की उनकी क्षमता पर बहुत बुरा असर डाला. एटीपी के अनुसार, हार के बाद जोकोविच ने कहा,"मुझे लगता है कि यह साफ था कि कोर्ट पर मेरे लिए अनुभव बहुत बुरा था. दुर्भाग्य से, इस साल लगभग हर मैच में मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा है. उल्टी होना एक गंभीर समस्या है. फिर मेरा पूरा शरीर जवाब देने लगता है, खासकर ऐंठन और दर्द के कारण. हां, आखिर में मेरी पीठ और कंधे ने साथ छोड़ दिया, और मैं मैच जीत नहीं सका."
इस हार ने जोकोविच के ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड में एक बड़ा बदलाव ला दिया. इस मैच से पहले 39 साल के इस खिलाड़ी को 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी बड़े टूर्नामेंट के शुरुआती राउंड में हार का सामना नहीं करना पड़ा था. उन्हें ग्रैंड स्लैम में पहली बार हार 2005 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिली थी. हालांकि, शारीरिक परेशानी होने के बावजूद नोवाक जोकोविच ने मैच में वापसी करते हुए खुद को जीत की मजबूत स्थिति में पहुंचा लिया था. वे दो सेट जीत चुके थे और एक सेट से आगे थे. चौथे सेट में भी उन्होंने एक ब्रेक की बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद उनकी दिक्कतें बढ़ने लगीं और मैच का रुख बदल गया.
जोकोविच ने कहा,"मैं चौथे सेट में एक ब्रेक से आगे था, लेकिन मैच के चौथे गेम से ही मुझे लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था. फिर भी, मैं उनकी जीत का श्रेय कम नहीं करना चाहता.उन्हें बधाई. वे एक अच्छे इंसान और फाइटर हैं. हालांकि, मुझे खेलने में मजा नहीं आया."
Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026
Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.
4+ hours at 39 years old.
The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.
🥹 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o
सर्बियाई खिलाड़ी ने माना कि अपनी हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मैच से हटने के बारे में भी सोचा था. हालांकि, ठीक होने के कुछ पल और हार न मानने के उनके जज्बे ने उन्हें खेलते रहने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा,"हां, मैंने ऐसा किया. मैंने एक सेट जीता और फिर तीसरा भी. तब मुझे लगा, ठीक है, शायद कोई मौका है. हां, मैं चौथे या पांचवें सेट में हार नहीं मानना चाहता था. मैं मैच खत्म करना चाहता था."
मैच के आखिर में इस मौके का भावनात्मक असर भी साफ दिखा. निर्णायक सेट में 1-3 से पीछे चल रहे जोकोविच को न्यूयॉर्क में दर्शकों से जबरदस्त समर्थन मिला. उन्हें प्रोत्साहित करने की भीड़ की कोशिशों ने सर्बियाई खिलाड़ी को साफतौर पर भावुक कर दिया.
चार बार के यूएस ओपन चैंपियन ने कहा,"वे (दर्शक) बहुत अच्छे थे. ऐसा अनुभव पाकर मैं बहुत आभारी हूं. जहां तक मैच और मेरे शरीर व खेल के साथ मेरे अनुभव की बात है, तो यह बिल्कुल भी सुखद नहीं था. कोर्ट पर बिताए हर पल से मुझे नफरत-सी हो रही थी. हालांकि, भीड़ और समर्थन के नजरिए से देखें तो शुरुआत से ही यह अविश्वसनीय था.वे अहम पलों में मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था, या कर सकता था, या उनके लिए करना चाहता था. हालांकि, आखिर में उन्होंने जो प्यार और सराहना दी, उसने सच में मेरा दिल छू लिया."
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