पटियाला-संगरूर बाईपास पर गांव पसियाना के पास पुल टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया. भाखड़ा नहर पर बना पुल अचानक टूट गया.जिस वक्त ये हादसा हुआ पुल से ट्रक गुजर रहे थे. इस घटना में दो ट्रक पुल के अंदर धंस गए. इस दौरान एक ट्रक में आग लग गई, जिसकी वजह से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

नदी पर बना पुल टूटने से अफरातफरी

इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया. हालांकि पुल टूटने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है.हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. इस घटना के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पुल के अंदर धंसे ट्रक में धधकती तेज आग को देखा जा सकता है.

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