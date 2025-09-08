US Open 2025: यूएस ओपन चैंपियन सबालेंका ने इस तरह किया जीत का सेलिब्रेशन, वायरल हुए वीडियो

- आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता.
- सबालेंका 2014 के बाद पहली महिला बनीं जिन्होंने फ्लशिंग मीडोज में अपना एकल यूएस ओपन खिताब बरकरार रखा.
- 27 वर्षीय सबालेंका ने अब तक 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें दो यूएस ओपन और दो ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल हैं
बेलारूस की सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का ख़िताब तो जीता ही अपनी अदाओं से वो दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों का दिल जीत रही हैं. यूएस ओपन के महिला एकल फाइनल में आर्यना सबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6(3) से शिकस्त दी. इसी के साथ सबालेंका 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद फ्लशिंग मीडोज में अपना एकल खिताब बरकरार रखने वाली पहली महिला बन गईं. अनिसिमोवा लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेल रही थीं. शुरुआती सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच पांच सर्विस ब्रेक हुए, जिसमें सबालेंका ने अंततः बढ़त हासिल कर ली. उन्होंने तीसरी बार अनिसिमोवा की सर्विस ब्रेक की और 5-3 की बढ़त बना ली. कुछ मिनट बाद अनिसिमोवा का फोरहैंड वाइड लगने से सेट अपने नाम कर लिया.
चार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं सबालेंका
27 साल की 5 फीट साढ़े 11 इंच की सबालेंका ने 2025 के US ओपन समेत अब तक चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2 यूएस ओपन शामिल हैं. उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2024 और 2025 में यूएस ओपन जीता लिया. वर्ल्ड नंबर 1 सबलेंका ने सबालेंका ने अपने 19 में से 17 खिताब हार्ड कोर्ट पर जीते हैं. सबालेंका ने यूएस ओपन 2025 में अमांडा अनिसिमोवा को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता, जिससे वह 2012-2014 में सेरेना विलियम्स के बाद ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं.
सबलेंका के फैशन का जलवा
सबालेंका ने यूएस ओपन ट्रॉफी समारोह में अपनी फैशन सेंस का भी प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने क्रिस एवरट से प्राप्त ट्रॉफी से मेल खाता एक मेटैलिक सिल्वर जैकेट पहना. उनके वीडियोज़ सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रहे हैं. उनके शैम्पेन बाथ की तस्वीरें भी छायी हुई हैं. सबलेंका इंस्टाग्राम क्वीन हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 3.5 मिलियन फौलोवर्स हैं.
उनके यएस ओपन के कई वीडियोज़ अबतक 3 से 15 मिलियन तक देखे गए हैं. उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स में अक्सर स्टाइलिश आउटफिट्स में उनकी तस्वीरें होती हैं. सबालेंका ने यूएस ओपन जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैंपेन लेकर आईं और अपनी अदाओं से छाई रहीं.
द टाइगर के साथ- सबलेंका
सबालेंका का जन्म मिन्स्क, बेलारूस में हुआ था और उन्होंने छह साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था. उनके पिता सर्गेई, एक पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी, का 2019 में 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके बाएं हाथ पर एक बाघ का टैटू है, जिसने उन्हें "द टाइगर" उपनाम दिया है.
एंडोर्समेंट और मीडिया
सबालेंका के पास नाइकी और विल्सन जैसी प्रमुख ब्रांडों के साथ एंडोर्समेंट डील्स हैं. वह नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला "ब्रेक पॉइंट" में दिखाई दीं, जो जनवरी 2023 में प्रीमियर की गई थी.
चमकती ग्लैमरस टेनिस स्टार्स
टेनिस के जानकर सबलेंका की गिनती दुनिया की सबसे मशहूर टेनिस स्टार में करने लगे हैं. टेनिस की दुनिया ग्लैमरस स्टार्स से भरी पड़ी है. रुसी मारिया शारापोवा, भारत की सानिया मिर्ज़ा, रूस की ही एना कोर्निकोवा, 23 ग्रैंड स्लैम विजेता अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स, डेनिश टेनिस खिलाड़ी कैरोलीना वोज़निएकी, सर्बिया की एना इवानोविच, कनाडा की बियांका एंड्रीस्कू, ब्रिटेन की एमा राडुकानू, स्पेन की पाउला बाडोसा, रोमानिया की सिमोना हालेप और स्पेन- वेनेजुएला की गार्बिन मुगुरुजा ऐसी स्टार हैं जो अपने गेम के साथ अपनी सुंदरता और ग्लैमर से भी दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों के दिलों पर राज करती रही हैं. सबलेंका आज का सबसे चमकता सितारा हैं.
