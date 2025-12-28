विज्ञापन
विमान में सफर करते हुए बैग में क्यों रखनी चाहिए टेनिस बॉल, वजह जान हो जाएंगे हैरान

लंबी यात्राओं के दौरान, लोगों को अक्सर ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द और कूल्हों के आसपास तकलीफ होती है. कमर दर्द होने पर एक टेनिस बॉल को कूल्हे के नीचे रख दे और उसे लगभग एक मिनट तक हल्का गोल-गोल घुमाएं ऐसा करने से अकड़न कम हो जाती है.

लंबी फ्लाइट्स के दौरान शरीर में होने वाली अकड़न टेनिस बॉल दौर कर देती है.

आमतौर पर लंबा समय काफी थकान भरा होता है. फ्लाइट में सफर करते समय कई लोगों को शरीर में दर्द की समस्या होने लग जाती है. दरअसल लंबे सफर में होनेवाला दर्द ज़्यादा देर तक बैठने और कम मूवमेंट की वजह से होती है. अगर लंबी यात्रा के दौरान टेनिस बॉल अपने साथ रखी जाएं तो आसाम मिल सकता है. प्रोफेशनल्स के अनुसार एक छोटी टेनिस बॉल की मदद से गर्दन, कंधों और पैरों की दर्द को सही किया जा सकता है. दिल्ली के फिजियोथेरेपिस्ट, डॉ. आकाश दीप शर्मा के अनुसार, टेनिस बॉल यात्रा के दौरान पीठ के निचले हिस्से और कूल्हे की तकलीफ़ को कम करने में मदद करती है. 

कमर की दर्द होगी दूर

लंबे फ़्लाइट और ट्रेन सफर के दौरान कमर के निचले हिस्से में दर्द और कूल्हे में अकड़न सबसे आम शिकायतें हैं. टेनिस बॉल एक आसान प्रेशर टूल की तरह काम करती है जो बैठे रहने पर टाइट मसल्स को ढीला करने में मदद करती है.

डॉ. आकाश दीप कहते हैं, "लंबी यात्राओं के दौरान, लोगों को अक्सर ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द और कूल्हों के आसपास तकलीफ़ होती है." कमर दर्द के दौरान एक टेनिस बॉल को कूल्हे के नीचे रख दे और उसे लगभग एक मिनट तक हल्का गोल-गोल घुमाएं ऐसा करने से अकड़न कम हो जाती है.

गर्दन की दर्द होगी दूर

फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से में अकड़न होने पर टेनिस बॉल को अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से और सीट के बीच रखे. इसकी मदद से गर्दन की दर्द दूर हो जाएगा.

पैरों को मिले आराम

लंबी फ्लाइट्स में, पैर और टांगें अकड़ी हुई और भारी लगती हैं. पैर के नीचे टेनिस बॉल रोल करने से हल्की मूवमेंट होती है और आराम मिलता है. एक्सपर्ट कहते हैं, "पैर के नीचे टेनिस बॉल रखकर उसे हल्के दबाव के साथ आगे, पीछे और छोटे गोल घुमाने से पैरों की अकड़न कम करने और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद मिल सकती है.

