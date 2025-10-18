विज्ञापन
पिता ने ‘इज्जत बचाने’ के लिए बेटी को मारी 4 गोलियां, राधिका यादव हत्याकांड की चार्जशीट में हुए कई खुलासे

इस साल 10 जुलाई को दीपक ने कथित तौर पर आक्रोशित होकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से राधिका की गोली मारकर तब हत्या कर दी थी, जब वह गुरुग्राम के सुशांत लोक, सेक्टर 57 में अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी.

पिता ने ‘इज्जत बचाने’ के लिए बेटी को मारी 4 गोलियां, राधिका यादव हत्याकांड की चार्जशीट में हुए कई खुलासे
पुलिस ने जांच के दौरान 35 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.
  • गुरुग्राम पुलिस ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्या मामले में उनके पिता दीपक यादव को आरोपी बताया है.
  • चार्जशीट में कहा गया कि दीपक यादव ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को तीन गोलियां मारी थीं.
  • जांच में पता चला कि पिता और बेटी के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था.
गुरुग्राम:

गुरुग्राम पुलिस ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने राधिका के पिता दीपक यादव को एकमात्र आरोपी बताते हुए 254 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है. चार्जशीट के मुताबिक, दीपक यादव ने अपनी बेटी को “परिवार की इज्जत बचाने” के लिए तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी. जांच में सामने आया है कि पिता और बेटी के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था. दीपक यादव अक्सर राधिका को बाहर जाने और कोचिंग देने से रोकता था. साथ ही इंस्टाग्राम डिलीट करने के लिए कहा था. लंबे समय से दोनों के बीच विवाद बढ़ता चले गया था.  

पुलिस ने जांच के दौरान 35 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. चार्जशीट के मुताबिक आरोपी पिता दीपक ने बताया कि उसके गांव के लोग उसे टोकते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे. बेटी के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे. इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती थी. इसलिए बेटी की हत्या कर दी.

बता दें कि  इस साल 10 जुलाई को दीपक ने कथित तौर पर आक्रोशित होकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से राधिका की गोली मारकर तब हत्या कर दी थी, जब वह गुरुग्राम के सुशांत लोक, सेक्टर 57 में अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी.

पुलिस के मुताबिक दीपक द्वारा चलाई गईं गोलियों में से चार गोलियां 25 वर्षीय पूर्व राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी को लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को तुरंत उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान दीपक ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने अपनी बेटी को गोली मार दी क्योंकि गांव वाले उसे ताना मारते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई खा रहा है. राधिका एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थीं जिन्होंने अपने प्रदर्शन के बल पर ख्याति पाई थी.

