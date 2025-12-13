यूं ही मेस्सी नहीं कहलाते 90 मिनट के घोड़े! जानें स्टार फुटबॉलर की डेली डाइट, इस ट्रेनिंग में भी छिपा है राज़

पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि फुटबॉल कितना गतिमान और दमखम वाला खेल है. क्रिकेट जैसे खेल की तुलना में किसी भी पेशेवर फुटबॉलर को अपनी फिटनेस का जरूरी स्तर बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग और खान-पान का ध्यान रखना पड़ता है. और जब बात महानतम खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेस्सी की हो, तो फिर बात एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है. इसके लिए मेसी अलग स्तर के डाइट और ट्रेनिंग शेड्यूल का बहुत ही कड़े अनुशासन के साथ पालन करते हैं. चलिए आप दिग्गज फुटबॉलर की डेली डाइट और ट्रेनिंग के बारे में जान लीजिए

लियोनेल मेसी की डेली डाइट मंत्रा!

स्टार फुटबॉलर ने अपनी डेली डाइट का आधार मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट को बनाया है. इसमें लीन प्रोटीन, ताज़ी सब्ज़ियां, फल, साबुत अनाज और हेल्दी फैट शामिल है. यह आहार स्टैमिना बढ़ाना, रिकवरी करने में मदद करना और सूजन कम करने में मदद करता है.

इतनी कैलोरी पूर्ति करना है लक्ष्य

मेसी की कोशिश रहती है कि वह हर दिन अपने खान-पान के जरिए 2450 कैलोरी प्रति दिन हासिल करें. इसी को ध्यान में खते हुए उन्होंने अपने प्रतिदिन के खान-पान को 6 छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है.

इन 6 हिस्सों में बंटा है मेसी की डेली डाइट

मेसी सुबह करीब 6 बजे उठते हैं. और फिर करीब दो-तीन ग्लास कोकोनेट वॉटर या जूस पीने के बाद हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं.

नाश्ता: मेसी करीब 7 बजे नाश्ता करते हैं. दिग्गज फुटबॉलर नाश्ते में ताज़े फलों का स्मूदी या बेरीज़, ग्रीक योगर्ट, सीड्स, साथ में साबुत अनाज की ऑलिव ऑयल वाली टोस्ट खाते हैं. नाश्ता करने के बाद मेसी का पहला ट्रेनिंग सेशन चलता है, जो करीब 8 से 10 बजे तक चलता है. ट्रेनिंग के बाद वह स्नैक्स लेते हैं.

सुबह का स्नैक: नाश्ते के अलावा वह स्नैक्स भी लेते हैं. इसमें कच्ची सब्ज़ियां या नट्स/सीड्स शामिल हैं.

लंच: दोपहर में मेसी ग्रिल्ड फिश या चिकन, स्टीम्ड सब्ज़ियां और साबुत अनाज (क्विनोआ या ब्राउन राइस) आदि का सेवन करते हैं.

दोपहर का स्नैक: इस हिस्से के तहत मैसी प्रोटीन स्मूदी या नट्स खाते हैं.

डिनर: रात को मेसी का जोर लीन प्रोटीन (फिश या टर्की), ब्राउन राइस, सब्ज़ियां और ऑलिव ऑयल या सलाद पर रहता है.

मैच से पहले: वहीं, किसी भी मैच से पहले एनर्जी के लिए मैच से पहले साबुत अनाज पास्ता और बीच में हाई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं.

लियोनेल मेसी का ट्रेनिंग और वर्कआउट शेड्यूल

वर्कआउट समय: लगभग 5 घंटे प्रतिदिन, हफ्ते में 5 दिन. इसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग, स्किल्स ट्रेनिंग, जिम और स्ट्रेचिंग शामिल हैं.



मेसी का साप्ताहिक ट्रेनिंग पैटर्न:

सोमवार और बुधवार: लीनियर स्पीड ड्रिल्स

एक्सरसाइज: नी-हाई लंजेस, पिलर ब्रिज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, फास्ट फीट, हर्डल जंप, स्प्लिट स्क्वाट, स्प्रिंट जॉग.

मंगलवार और वीरवार: मल्टी-डायरेक्शनल स्पीड ड्रिल्स, लैटरल शफल्स, हर्डल हॉप्स, मिरर ड्रिल्स.



शुक्रवार: हाई-इंटेंसिटी कॉर्डियो के अलावा इस दिन मेस्सी 5 मिनट स्किपिंग, 15 मिनट स्प्रिंट, 10 मिनट रोइंग, 15 मिनट एलिप्टिकल और 30 मिनट जॉगिंग करते हैं

वीकेंड: मैच और रिकवरी.

ये एक्सरसाइज भी हैं रुटीन का हिस्सा

स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के लिए मेस्सी रोज़ाना कोर स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, तो हल्के मीडियम वेट ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है

रिकवरी रूटीन: इसे लिए मेस्सी स्ट्रेचिंग, हाइड्रेशन और आराम को तरजीह देते हैं. यह रिकवरी रूटीन उनके हर दिन का हिस्सा है