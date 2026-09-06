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शीतल देवी - राकेश कुमार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज के अगले राउंड में पहुंचे 8 भारतीय

शीतल देवी ने अपने साथी राकेश कुमार के साथ मिलकर अपने ही कंपाउंड मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन राउंड में अपने ही पुराने रिकॉर्ड को बेहतर किया.

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शीतल देवी - राकेश कुमार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज के अगले राउंड में पहुंचे 8 भारतीय
राकेश कुमार और शीतल देवी की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन राउंड में 1,400 का स्कोर किया

वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 के दूसरे दिन भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. राकेश कुमार और शीतल देवी की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन राउंड में 1,400 के संयुक्त स्कोर के साथ नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. राकेश कुमार ने पैरा कंपाउंड पुरुष क्वालिफिकेशन में 702 अंक हासिल करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया. वह शीर्ष स्थान पर रहे इंडोनेशिया के तीरंदाज से केवल दो अंक पीछे रहे, जिन्होंने 720 में से 704 अंक हासिल किए. 

वहीं, शीतल देवी ने पैरा कंपाउंड महिला क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे भारतीय कंपाउंड दल का प्रदर्शन और मजबूत हुआ. भारत के सभी 8 पैरा कंपाउंड तीरंदाज अगले दौर में पहुंच गए. पुरुष वर्ग में राकेश कुमार, तोमन कुमार, श्याम सुंदर स्वामी और गुरविंदर सिंह, जबकि महिला वर्ग में शीतल देवी, पायल नाग, सरिता और ललपती ने अगले दौर के लिए जगह बनाई. 

दिन के दौरान डब्ल्यू1 और दृष्टिबाधित वर्ग की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं.  भारत के सभी आठ डब्ल्यू1 तीरंदाज अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे. भारतीय डब्ल्यू1 दल के पुरुष वर्ग में आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी, नवीन दलाल, नूरुद्दीन और विनायक अमोल ब्रीड, जबकि महिला वर्ग में स्वाति चौधरी, वसुंधरा तेवतिया, अंजुम तंवर और श्रिया जोशी शामिल रहीं.

दृष्टिबाधित वर्ग में पवन कुमार, युगल गर्ग और तन्वी प्रवीण इंगले ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक मुकाबलों की ओर एक और कदम बढ़ाया. प्रतियोगिता अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है. 7 सितंबर को व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड और टीम मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद 8 और 9 सितंबर को पदक मुकाबलों के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा.

अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 देशों के 100 से अधिक पैरा तीरंदाज हिस्सा ले रहे है. यह 2026 हुंडई वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का तीसरा चरण है. इससे पहले सीरीज के पहले चरण का आयोजन अप्रैल में बैंकॉक में और दूसरे चरण का आयोजन 30 जून से 4 जुलाई के बीच चेकिया के नोवे मेस्टो में हुआ था. सीरीज का चौथा और अंतिम चरण अक्टूबर में चिली के सैंटियागो में खेला जाएगा.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

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