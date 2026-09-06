ISRO का न तो निजीकरण होगा और न ही महत्व घटेगा... स्पेस एजेंसी ने अफवाहों पर दिया जवाब

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) ने रविवार को स्पेस सेक्टर में सुधारों के बीच अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में आई खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है. ISRO ने कहा कि वह भारत के स्पेस प्रोग्राम के केंद्र में बना हुआ है और एडवांस्ड रिसर्च, रणनीतिक क्षमताओं, मानव अंतरिक्ष-उड़ान, अगली पीढ़ी की लॉन्च टेक्नोलॉजी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा व ग्रहों की खोज जैसे राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है. साथ ही, भारत का व्यापक इकोसिस्टम देश के 'स्पेस विजन 2047' को साकार करने के लिए ज़रूरी स्केल प्रदान करता है.

स्पेस एजेंसी ने X पर एक विस्तृत पोस्ट में कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में ISRO की भविष्य की भूमिका को लेकर काफी खबरें आई हैं, जिनमें ऐसी अटकलें और गलत जानकारी भी शामिल है कि ISRO का निजीकरण करने या उसकी भूमिका को कम करने की कोशिश की जा रही है.

स्पेस एजेंसी ने कहा, "ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत हैं. हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि न तो ISRO का निजीकरण किया जाएगा और न ही इसका महत्व कम किया जाएगा. ISRO एडवांस्ड स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राष्ट्रीय और रणनीतिक मिशनों, स्पेस साइंस और खोज, तथा महत्वपूर्ण और अग्रणी स्पेस क्षमताओं के लिए भारत की मुख्य संस्था बना रहेगा."

इसमें कहा गया कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का मतलब ISRO की भूमिका को कम करना नहीं है. इसका मकसद ISRO को भारत के स्पेस प्रोग्राम की अगली पीढ़ी पर और ज़्यादा ध्यान देने में मदद करना है, जबकि इंडस्ट्री मैच्योर टेक्नोलॉजी और क्षमताओं को बढ़ा रही है. बदलाव ISRO की अहमियत में नहीं, बल्कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम के पैमाने और ढांचे में हो रहा है.

2020 से शुरू किए गए और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के ज़रिए संस्थागत बनाए गए स्पेस-सेक्टर सुधारों, और साथ ही FDI पॉलिसी में धीरे-धीरे की गई ढील का मकसद एक बड़ा, मज़बूत और ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने वाला भारतीय स्पेस इकोसिस्टम बनाना है.

ISRO ने कहा कि इंडस्ट्री, स्टार्ट-अप और एकेडेमिया को स्पेस वैल्यू चेन में हिस्सा लेने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, जिससे ISRO की क्षमताएं बढ़ रही हैं और उनमें इजाफा हो रहा है. इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के तौर पर नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के विस्तार और क्षमताओं को बढ़ाने के तौर पर देखा जाना चाहिए.

स्पेस एजेंसी ने कहा, “जैसे-जैसे भारत की औद्योगिक और तकनीकी क्षमताएं बढ़ी हैं, भारतीय इंडस्ट्री अब मैच्योर और बड़े पैमाने पर की जा सकने वाली गतिविधियां कर सकती है. ISRO पहले ही कई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर चुका है. किसी मैच्योर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का मतलब यह नहीं है कि ISRO उस क्षेत्र से हट रहा है.”

इससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, कमर्शियलाइज़ेशन, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मुमकिन होती है, साथ ही ISRO के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को एडवांस्ड रिसर्च, अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है. इसलिए, यह बदलाव “ISRO के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय स्पेस इकोसिस्टम” की ओर है.

एक्स पोस्ट में विस्तार से बताया गया, “ISRO की भूमिका उन क्षेत्रों में और मज़बूत होगी जहां उसकी वैज्ञानिक विशेषज्ञता सबसे ज़्यादा मायने रखती है: जैसे कि अत्याधुनिक R&D, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले मिशन, अगली पीढ़ी के लॉन्च सिस्टम, डीप-स्पेस और ग्रहों के मिशन, और रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमताएं. यह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास जारी रखेगा, जिसमें कम्युनिकेशन, नेविगेशन और पृथ्वी की निगरानी के लिए एडवांस्ड पेलोड, सेंसर, प्रोपल्शन सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी शामिल हैं.”

इस बीच, जो सिस्टम पहले से ही तैयार और नियमित रूप से बनाए जा रहे हैं, उन्हें इंडस्ट्री के ज़रिए बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है. लॉन्च व्हीकल, नियमित सैटेलाइट और अन्य स्थापित सिस्टम का उत्पादन इंडस्ट्री या PSU द्वारा उचित प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है.

इसमें कहा गया, “इससे ISRO को अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और मिशनों पर ज़्यादा संसाधन और वैज्ञानिक मैनपावर लगाने का मौका मिलता है, जबकि व्यापक इकोसिस्टम बढ़ते राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ज़रूरी निवेश, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बड़े पैमाने पर काम करने की सुविधा प्रदान करता है.”

भारत के लक्ष्यों में 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' स्थापित करना, 2040 तक भारतीय क्रू के साथ चंद्रमा पर मिशन भेजना, अगली पीढ़ी के और दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च सिस्टम विकसित करना, चंद्रमा और ग्रहों की लगातार खोज करना और भारत को एक बड़ी वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करना शामिल है.

ISRO ने कहा, “ये तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण मिशन हैं जिनके लिए ISRO को एडवांस्ड रिसर्च और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जिनकी जगह सिर्फ़ कमर्शियल गतिविधियों से नहीं ली जा सकती. इसलिए, इसका उद्देश्य इंडस्ट्री को स्थापित क्षमताओं को बड़े पैमाने पर विकसित करने में सक्षम बनाना है, जबकि ISRO भारत को टेक्नोलॉजी के अगले स्तर की ओर ले जाए.”

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एक जीवंत प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम का उभरना 2020 के अंतरिक्ष सुधारों के प्रमुख नतीजों में से एक है. 2020 में कुछ ही भारतीय स्पेस स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 450 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं जो लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, प्रोपल्शन, ग्राउंड सिस्टम, पृथ्वी की निगरानी, ​​कम्युनिकेशन और स्पेस एप्लीकेशन के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.

ISRO ने समझाया, “भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमान अभी लगभग $8.4 बिलियन है, जो तेज़ी से बढ़ती वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है. भारत का लक्ष्य 2033 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर $44 बिलियन करना है. यह स्तर अकेले सरकारी संसाधनों और ISRO के मैनपावर से हासिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए प्राइवेट कैपिटल, औद्योगिक क्षमता, एंटरप्रेन्योरशिप और वैश्विक बाज़ार तक पहुंच की ज़रूरत है.”

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