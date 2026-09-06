स्मृति मंधाना पर अंजुम चोपड़ा की बात फैंस को चुभ गई, सोशल मीडिया पर जमकर भड़के

महिला एशिया कप के 9वें मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद स्मृति मंधाना पर अंजुम चोपड़ा की टिप्पणियों की फैंस ने जमकर आलोचना की है. कई यूजर्स भारतीय ओपनर के सपोर्ट में आए हैं. ब्रॉडकास्ट के दौरान बोलते हुए चोपड़ा ने भारत की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए, क्योंकि टीम ने सिर्फ 56 रनों का पीछा करते हुए तीन विकेट गंवा दिए थे.

उन्होंने मंधाना द्वारा खेली गई पहली गेंद की ओर भी इशारा किया, जिस पर ओपनर को जीवनदान मिला था. भारत की पूर्व बल्लेबाज को लगा कि भारत को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उनके बल्लेबाज किस तरह आउट हो रहे हैं.

'किस्मत से बचीं मंधाना'

चोपड़ा ने कहा, 'जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में शतक लगाया था, वह पहली ही गेंद पर आउट हो जाती है. यह अलग बात है कि अंपायर ने इसे नहीं सुना, लेकिन हमने तो सुना था, है ना?' मंधाना की किस्मत अच्छी थी जब सादिया इकबाल ने उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर छकाया और गेंद के बल्ले के पास से गुजरते समय साफ आवाज आई. पाकिस्तान ने 'कॉट बिहाइंड' की अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे खारिज कर दिया, जिससे मंधाना बच गईं, जबकि वह लगभग वापस जाने ही वाली थीं.

नौ रन बनाकर आउट हो गईं मंधाना

आखिरकार मंधाना 11 गेंदों में नौ रन बनाकर आउट हो गईं, जब फातिमा सना ने उन्हें LBW आउट किया. पाकिस्तान की कप्तान ने गेंद को आगे पिच किया और उसे अंदर की ओर घुमाया. मंधाना अपना बल्ला नीचे लाने में देर कर गईं और मिडिल और लेग स्टंप के सामने फंस गईं. इससे पहले मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ़ 64 गेंदों में शानदार 124 रन बनाए थे, जिसमें 14 चौके और सात छक्के शामिल थे और भारत ने 193/5 का स्कोर बनाया था. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ़ वह दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाईं.

इसके बाद भारत ने शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल और मंधाना के विकेट जल्दी गंवा दिए और टीम का स्कोर 29 रन पर तीन विकेट हो गया. लेकिन लक्ष्य का पीछा करते समय कोई असली खतरा नहीं था, क्योंकि हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा नाबाद रहीं और भारत ने सिर्फ़ 8.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

चोपड़ा को लगा कि शुरुआती तीन विकेट गिरना उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भारत ने ये विकेट गंवाए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह भारतीय टीम के लिए अच्छी बात नहीं है. अगर आप 56 रन का पीछा करते हुए तीन विकेट गंवाते हैं, तो ठीक है. लेकिन चिंता की बात यह है कि वे कैसे आउट हो रही हैं और किन गेंदों और किन शॉट्स पर आउट हो रही हैं. यही चिंताजनक बात है.'

'एक मैच में विफलता को बढ़ा-चढ़ाकर देखने की जरूरत नहीं'

अंजुम चोपड़ा की टिप्पणी के बाद कई फैंस स्मृति मंधाना के समर्थन में उतर आए. उनका कहना था कि एक खराब पारी के आधार पर उस खिलाड़ी पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए जिसने पिछले दो मैचों में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है. एक यूजर ने लिखा कि भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों और गेंदबाजों की वजह से टीम लगातार मैच जीत रही है. ऐसे में एक मैच में विफलता को बढ़ा-चढ़ाकर देखने की जरूरत नहीं है.

कुछ फैंस ने अंजुम चोपड़ा का समर्थन भी किया और उनकी बात को रचनात्मक आलोचना बताया. उनका मानना था कि 56 रन जैसे छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन विकेट गंवाना चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए बल्लेबाजी पर सवाल उठाना गलत नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि अंजुम ने सिर्फ टीम की कमियों की ओर इशारा किया है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है.

कप्तान को आना पड़ा, इस पर भी हुई बहस

अंजुम चोपड़ा की उस टिप्पणी पर भी बहस देखने को मिली जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरकार कप्तान हरमनप्रीत कौर को मैच खत्म करने आना पड़ा. कुछ फैंस ने इसे सही आकलन बताया, जबकि दूसरी ओर समर्थकों ने कहा कि हरमनप्रीत टीम की नियमित बल्लेबाज हैं, इसलिए उनका बल्लेबाजी के लिए आना कोई असाधारण बात नहीं थी.

इस बीच, भारत बिना कोई मैच हारे सेमीफ़ाइनल में पहुंचेगा. थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के खिलाफ़ जीत के साथ, 'वुमन इन ब्लू' छह अंकों और +5.471 के नेट रन रेट के साथ ग्रुप A में शीर्ष पर रहीं.

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