Pro Wrestling League: हरियाणा थंडर्स ने बनाई फाइनल में जगह, कड़ी टक्कर में पंजाब को दी मात

शुक्रवार रात नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में, लीग चरण को चार जीत और आठ अंकों के साथ शीर्ष पर खत्म करने वाली हरियाणा ने शुरुआती दबाव झेलने के बाद दूसरे हाफ में मुकाबले की दिशा निर्णायक रूप से पलट दी, जिससे सीज़न की सबसे निरंतर टीम होने का दावा और मजबूत हुआ. लीग चरण में चौथे स्थान पर रही पंजाब रॉयल्स ने नौ बाउट्स के इस रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को अंत तक कड़ी चुनौती दी. परविंदर को उनकी अहम वापसी जीत के लिए इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने पंजाब की लय को तोड़ा. 76 किग्रा महिला बाउट में शानदार जीत के लिए फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रिया मलिक को मिला. वहीं 62 किग्रा मुकाबले में निर्णायक फॉल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान इरीना कोलियादेंको को दिया गया, जिसने हरियाणा के फाइनल में प्रवेश की नींव रखी.

Haryana Thunders storm into the Final! Owners on their feet. Pure emotion. Pure roar. Haryana Thunders seal their place in the Final in style. #haryanathunders #punjabroyals #semifinals #pwl2026 #trendingnow pic.twitter.com/ldHk0pyNvQ — Pro Wrestling League (@pwl_india) January 30, 2026

57 किग्रा पुरुष वर्ग में पंजाब ने पहले बढ़त बनाई, जहां चिराग छिक्कारा ने रोहित के खिलाफ शुरुआती एक्सचेंज पर नियंत्रण रखा. पीरियड 1 में निर्णायक टेकडाउन से चिराग आगे रहे और बाद में रोहित के पैसिविटी प्वाइंट के बावजूद 2–1 की करीबी जीत दर्ज की. 74 किग्रा पुरुष वर्ग में हरियाणा ने तुरंत जवाब दिया. परविंदर ने चंदरमोहन के खिलाफ दूसरे पीरियड में जोरदार वापसी की. एक्टिविटी प्वाइंट और पुश-आउट्स से पीछे रहने के बाद, परविंदर ने निर्णायक टेकडाउन और पावर मिनट में लेट पुश-आउट के साथ 8–8 की बराबरी के बाद आखिरी अंक के आधार पर बाउट अपने नाम की.

हेवीवेट मुकाबले में पंजाब ने फिर बढ़त ली, जहां कप्तान दिनेश धनखड़ ने अनिरुद्ध गुलिया को 8–6 से हराया. मुकाबला अंत तक कड़ा रहा. शुरुआती दौर में पुश-आउट्स और एक्टिविटी प्वाइंट्स के बाद पावर मिनट में दोनों ने बड़े टेकडाउन लगाए, जहां धनखड़ का कुल स्कोर निर्णायक साबित हुआ. 76 किग्रा महिला वर्ग में पंजाब की बढ़त और मजबूत हुई, जब प्रिया मलिक ने सीज़न में पहली बार काजल धोचक को हराया। प्रिया के आक्रामक खेल ने 99 सेकंड के भीतर फॉल दिलाया और स्कोर 3–1 कर दिया.

हरियाणा की वापसी 86 किग्रा पुरुष बाउट से शुरू हुई, जहां अशिरोव अशराफ ने संदीप मान को 5–1 से हराया. शुरुआती कड़े एक्सचेंज के बाद, अशराफ ने पैसिविटी और दूसरे पीरियड में सटीक टेकडाउन का फायदा उठाकर अंतर कम किया. मैच का टर्निंग पॉइंट 62 किग्रा महिला वर्ग में आया. पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता इरीना कोलियादेंको ने एना गोडिनेज़ के शुरुआती दबाव को झेलने के बाद टेकडाउन से टर्न में सहज संक्रमण करते हुए फॉल मजबूर किया. इससे टीम स्कोर 3–3 हो गया और लय पूरी तरह हरियाणा के पक्ष में चली गई.

Neha Sangwan controls the bout from start to finish. A strong 9-2 victory over Rajnita Jangra keeps Haryana Thunders right in the fight. #nehasangwan #haryanathunders #punjabroyals #semifinals #trendingnow pic.twitter.com/OIwgLuEh3n — Pro Wrestling League (@pwl_india) January 30, 2026

57 किग्रा महिला मुकाबले में नेहा सांगवान ने राजनिता जांगड़ा को 9–2 से मात देकर हरियाणा को बढ़त दिलाई. पहले पीरियड में पुश-आउट्स और एक्टिविटी कॉल्स से नियंत्रण बनाने के बाद, नेहा ने पावर मिनट में चार अंकों का निर्णायक टेकडाउन लगाया और स्कोर 4–3 कर दिया. निर्णायक क्षण 65 किग्रा पुरुष वर्ग में आया, जहां विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता तुमुर ओचिर तुलगा ने कड़े और कम स्कोर वाले मुकाबले में अनुज कुमार को 2–1 से हराया. एक्टिविटी प्वाइंट्स से तय हुए इस बाउट में पावर मिनट में तुलगा की संयमित रणनीति ने हरियाणा की पांचवीं जीत सुनिश्चित की और फाइनल का टिकट पक्का कर दिया. रात का अंतिम मुकाबला (53 किग्रा महिला वर्ग में युई सुसाकी और मीनाक्षी के बीच) पंजाब के पक्ष में फॉरफिट से तय हुआ, जिससे मुकाबला 5–4 पर समाप्त हुआ।

अंतिम टीम स्कोर: हरियाणा थंडर्स 5 – 4 पंजाब रॉयल्स

इस जीत के साथ हरियाणा थंडर्स पीडब्ल्यूएल 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में दिल्ली दंगल वॉरियर्स का सामना यूपी डोमिनेटर्स से होगा। मुकाबले का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 और टेन 5 पर होगा, जबकि स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध रहेगी