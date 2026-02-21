T20 World Cup 2026; IND vs SA: फॉर्म में लौटेंगे अभिषेक शर्मा!, सुपर-8 से पहले कोच गौतम गंभीर ने खुद समझाई रणनीति, वीडियो हुआ वायरल

विज्ञापन
Abhishek Sharma With Coach Gautam Gambhir IND vs SA Super-8 T20 WC 2026: अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट के मौजूदा एडिशन में अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और शुक्रवार की ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें हेड कोच गौतम गंभीर के साथ काफी समय बिताते देखा गया.

Abhishek Sharma With Coach Gautam Gambhir IND vs SA Super-8 T20 WC 2026: अभिषेक शर्मा को बस एक शुरुआत की जरूरत है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में इस टैलेंटेड ओपनर के खराब प्रदर्शन के बारे में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है, बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने रविवार को यहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले सुपर 8 मैच (IND vs SA Super Eight Match) से पहले कहा. अभिषेक ने टूर्नामेंट के मौजूदा एडिशन में अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और शुक्रवार की ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें हेड कोच गौतम गंभीर के साथ काफी समय बिताते देखा गया. गंभीर उन्हें कुछ बारीकियां समझाते दिखे और एक मेहनती स्टूडेंट की तरह, इस तेजतर्रार अभिषेक शर्मा ने सहमति में सिर हिलाया.

इसके बाद वह एक हाई कैच सेशन के लिए गए. अभिषेक को इस दौरान ज्यादातर हिस्से में दूसरे बैट्समैन को बॉलिंग करते देखा गया. जब पूछा गया कि क्या टीम में अभिषेक के बारे में आम तौर पर कोई चर्चा होती है, तो मोर्कल ने साफ मना कर दिया.

"बिल्कुल कोई चर्चा नहीं. वह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. अब तक टूर्नामेंट में, किस्मत से, कुछ लोग अभिषेक के लिए खड़े हुए हैं और रन बना रहे हैं, लेकिन हम अभी वर्ल्ड कप के एक बहुत जरूरी दौर से गुजर रहे हैं और हम उससे अच्छा करने की उम्मीद करते हैं और मुझे पूरा यकीन है सिर्फ टीम के लिए ही नहीं, बल्कि गेम देखने वाले सभी दर्शकों के लिए भी. क्योंकि वह एंटरटेनिंग है और हमें यह देखना अच्छा लगता है.

"मुझे पूरा यकीन है कि वह बॉल को अच्छी तरह से हिट कर रहा है. बस शुरुआत करने की बात है और अभिषेक अच्छा खेलेगा," मोर्कल ने मीडिया से कहा. हालांकि, वह इस बात से सहमत थे कि अभिषेक को टूर्नामेंट के आखिरी दौर में रन बनाने की जरूरत है.

India, Abhishek Sharma, Gautam Gambhir, South Africa, T20 World Cup 2026, Cricket
