लाल किला और देश के बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर, एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट

- सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के लाल किले के सामने बम धमाका करने की आतंकी साजिश के बारे में अलर्ट जारी किया है
- चांदनी चौक स्थित एक बड़े मंदिर को भी आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है
- लश्कर-ए-तैयबा संगठन आईईडी हमले की योजना बना रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है
लाल किला और देश के बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर बताया है कि दिल्ली में लाल किले के सामने बम धमाका करने की साजिश आतंकी रच रहे हैं. इसके साथ ही चांदनी चौक स्थित मंदिर को भी आतंकी निशाना बना सकते हैं. एजेंसियों का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा IED हमले की साजिश रच रहा है. दरअसल, 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकी वारदात के फिराक में है. ऐसे में भारत के बड़े मंदिर लश्कर-ए-तैयबा के निशाने पर हैं.
लाल किले के सामने पिछले साल नवंबर महीने में ही एक बड़ बम धमाका हुआ था. विस्फोटक से भरी एक कार को आत्मघाती हमलावर ने ब्लास्ट कर दिया था. इस हमले में काफी लोगों की जान चली गई थी. अब फिर लाल किले के पास धमाके का अलर्ट है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं