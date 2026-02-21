New Zealand vs Pakistan LIVE Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग चरण का समापन हो चुका है. आज (21 फरवरी) से 'सुपर-8' चरण का आगाज हो रहा है. पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां पाक कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर 'सुपर-8' चरण का आगाज शानदार तरीके से करें. मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि 7.00 बजे से देखने को मिलेगा. (Live Scorecard)

आर प्रेमदासा स्टेडियम में दर्शकों ने धीरे-धीरे प्रवेश करना शुरू कर दिया है. हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों की संख्या ज्यादा नजर नहीं आ रही है. दर्शक दीर्घा में कुछ सौ फैंस ही छाते के साथ नजर आ रहे हैं. शाम 6:50 तक मैदान में हल्की बूंदा-बांदी हो रही थी. मगर ESPNcricinfo की रिपोर्ट की माने तो अब बारिश तेज हो गई है. ऐतिहातन पूरा मैदान ढक कर रखा गया है. मैच शुरू होने में देरी होगी.

आपको बता दें कि केवल सेमीफाइनल और फाइनल के लिए ही रिजर्व डे रखा गया है. यानी कि आज का मुकाबला रद्द होता है तो दोनों टीमों को प्वाइंट साझा करना पड़ेगा.

स्थानीय समयानुसार रात 8:10 बजे से ओवर कम होने शुरू हो जाएंगे. पांच ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ समय स्थानीय समयानुसार रात 10:16 बजे है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, शादाब खान, उस्मान खान (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, मोहम्मद सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक.

