शिखर धवन 40 की उम्र में दूसरी बार चढ़ेंगे घोड़ी, विदेश से आई 35 की दुल्हनिया, आयरलैंड की है रहने वाली आबू धाबी में करती है काम

Shikhar Dhawan Wedding: शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी से शादी करने जा रहे हैं. रस्मों की शुरुआत हो चुकी है और संगीत की तस्वीरें काफी पसंद भी की जा रही हैं.

शिखर धवन के संगीत की तस्वीरें वायरल
नई दिल्ली:

इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार शिखर धवन ने गुरुवार(19 फरवरी) को अपनी मंगेतर सोफी शाइन के साथ संगीत नाइट की तस्वीरें पोस्ट कीं. धवन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "संगीत नाइट. ऑलमोस्ट धवन परिवार." उन्होंने जनवरी में सोफी के साथ अपनी सगाई कन्फर्म की थी. उन्होंने तब एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, "एक जैसी मुस्कान से लेकर एक जैसे सपनों तक. हमारी सगाई के लिए प्यार, आशीर्वाद और हर शुभकामना के लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला किया है - शिखर और सोफी." 

शादी की बात करें तो बताया जा रहा है कि ये दिल्ली-NCR में होने की उम्मीद है. खबर है कि इस शादी में क्रिकेट की दुनिया और बॉलीवुड दोनों के बड़े नामों के शामिल होने की उम्मीद है. इस शानदार इवेंट की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोफी एक प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थीं और उनके पास लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की डिग्री है. जहां क्रिकेट सेलेब्रिटीज को अक्सर सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया की हस्तियों से जोड़ा जाता है, वहीं सोफी का मामला काफी अलग है.

आयरलैंड में जन्मी सोफी का कैसलरॉय कॉलेज में शानदार एकेडमिक बैकग्राउंड है, साथ ही उनके क्रेडेंशियल्स भी किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं. वह अभी अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं. सोफी ने अपनी सारी पढ़ाई आयरलैंड में पूरी की. वह अब दा वन स्पोर्ट्स की समाजसेवी ब्रांच, शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं.

सोफी के इंस्टाग्राम पर करीब 367,000 फॉलोअर्स हैं और वह कुछ समय से शिखर के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रही हैं. उन्हें कई मौकों पर धवन के साथ देखा गया है, जब वह भारत के पूर्व ओपनिंग बैट्समैन के साथ क्रिकेट मैच देख रही थीं. हालांकि, उनके रिलेशनशिप स्टेटस की खबर तभी कन्फर्म हुई जब बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने इसे पब्लिक किया.

