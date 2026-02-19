विज्ञापन
Abhishek Sharma: 0,0,0 के बाद अभिषेक शर्मा की होगी फॉर्म में वापसी! गौतम गंभीर का यह कनेक्शन आएगा काम

T20 World Cup 2026, Gautam Gambhir: गंभीर आईपीएल 2014 में पहले तीन मैच में 0 पर आउट हो गए थे जिससे उनकी फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हुए थे. केकेआर की आलोचना होने लगी थी लेकिन इसके बाद गंभीर ने अपने खेल को बैक किया

Abhishek Sharma: 0,0,0 के बाद अभिषेक शर्मा की होगी फॉर्म में वापसी! गौतम गंभीर का यह कनेक्शन आएगा काम
Can Abhishek Sharma Do a Gautam Gambhir

Abhishek Sharma and Gautam Gambhir: 12 साल पहले, गौतम गंभीर ने लगातार तीन बार डक के साथ आईपीएल 2014 का आगाज किया था. गंभीर आईपीएल 2014 में पहले तीन मैच में 0 पर आउट हो गए थे जिससे उनकी फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हुए थे. केकेआर की आलोचना होने लगी थी लेकिन इसके बाद गंभीर ने अपने खेल को बैक किया और फिर इस आईपीएल में अपनी टीम को चैंपियन बनाने में सफल रहे. IPL 2024 में गंभीर ने बल्ले से 16 मैच में 335 रन बनाए और टीम को एक और खिताब दिलाने का काम किया था. अब यही बात अभिषेक शर्मा को लेकर हो रही है. अभिषेक को अब अपने खेल में गंभीर के इस पहेलू को अपने खेल में आत्मसात करने की जरूरत है.

टी-वर्ल्ड कप में अभिषेक 0 की हैट्रिक बना चुके हैं. फैन्स उनसे गंभीर से सीखने को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. दरअसल, गौतम गंभीर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें यह ज़रूर पता है कि अभिषेक जैसे बल्लेबाज को फॉर्म में लाने केलिए क्या करना पड़ता है.

ये भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: इन नियमों के तहत खेला जाएगा सुपर-8 राउंड, जानें क्या है स्टॉप क्लॉक नियम, कब होता है इस्तेमाल, कब नहीं

यहां खुद अभिषेक, गंभीर से बात करके उनसे आत्मविश्वास से सकते हैं. गंभीर ने अपने करियर में कई बार खराब परिस्थिति से वापसी की है. इसका मिसाल 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल भी है. जब सचिन और सहवाग के आउट होने के बाद गंभीर ने दबाव वाले समय में 97 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. 

उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सात सीज़न तक कप्तान के तौर पर ऐसा किया, पिछले साल तक लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी यही कहानी दोहराई, और अब भारतीय टी-20 टीम के लिए भी यही कर रहे हैं. 

क्या अभिषेक शर्मा गौतम गंभीर जैसा कर सकते हैं?

हाल ही में,अभिषेक शर्मा ने  कई ज़बरदस्त पारियों खेले ही. नागपुर में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 35 गेंदों में 84 रन ,  जिससे भारत को मैच जीतने में मदद मिली. लेकिन, इस पारी से भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने शॉट खेलने की सीमाओं के बारे में खुलकर बात की. मीडिया से अच्छी तरह से ट्रेंड खिलाड़ियों के ज़माने में, तकनीकी दिक्कतों के बारे में ऐसी साफ़गोई कम ही देखने को मिलती है. 

"मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो देखते हैं या अपनी बैटिंग के वीडियो देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बॉलर आपको कहां बॉलिंग करने का प्लान बना रहे हैं या शायद मैं अपने शॉट कहां खेलने वाला हूं. लेकिन यह हमेशा मेरे शॉट्स पर निर्भर करता है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा शॉट नहीं हैं. बस कुछ शॉट्स हैं जिनकी मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा और उन्हें खेलूंगा."

क्या अपने शॉट्स खेलने में करेंगे बदलाव

‘कुछ शॉट्स', जिसकी मदद से अभिषेक शर्मा ने सिर्फ़ 41 T20I में 192.43 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 1297 रन बनाए हैं, उन्हें T20 वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी रन नहीं मिला है.  पिछले कुछ मैचों में उनका आउट होना भी इसी तरह का था,  कुछ डॉट डिलीवरी के बाद एक ऑफ़-स्पिनर के ख़िलाफ़ वाइल्ड स्विंग, फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि सलमान अली आगा के ख़िलाफ़ उन्हें बल्ले से कनेक्शन मिला थे. लेकिन आर्यन दत्त को पूरी तरह से मिस कर गए. USA के ख़िलाफ़ आउट होना इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उस मैच में वह पेसर अली खान की गेंद पर डीप एक्स्ट्राकवर पर आउट हुए थे. 

गंभीर और अभिषेक को एक साथ बैठने की जरूरत

अब गंभीर और अभिषेक को एक साथ बैठने की दरकार है. दोनों को एक दूसरे से बात करना है, अभिषेक को भी समझना हो गा कि पहले ही गेंद से शॉट खेलना ही सबकुछ नहीं है. बड़े टूर्नामेंट में रन बनाना ही उनके करियर को बड़ा बना सकता है. 

युवराज सिंह को करनी चाहिए बात

अब समय आ गया है कि मेंटर युवराज सिंह को सामने आना चाहिए और उन्हें बात करनी चाहिए. युवराज यहां गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं.  अभिषेक को इस बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं. 

