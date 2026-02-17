जीतेगा भई जीतेगा, इंडिया जीतेगा...हार के बाद भी स्टेडियम में पाकिस्तानी फैन ने लगाए भारत की जीत के नारे

India vs Pakistan T20 World Cup मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न का सिलसिला जारी है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम...कोलंबो से आई एक पाकिस्तानी फैन के वायरल वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. वायरल रील में एक शख्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहने और हाथ में पाकिस्तानी झंडा लिए नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि वह भारतीय फैंस के साथ सुर में सुर मिलाकर नारे लगाता है, 'जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा.'

सोशल मीडिया पर रिएक्शन (Social Media Reactions)

यह India Pakistan match viral reel इंस्टाग्राम पर शेयर की गई, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो में माहौल खुशनुमा दिखता है, जहां खेल की रूह सरहदों से ऊपर नजर आती है. इस क्लिप को 1.6 मिलियन से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.

स्टेडियम में बदला सुर (Change of Tone in Stadium)

कमेंट सेक्शन में cricket memes और मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन रिजल्ट पहले से पता था. दूसरे ने कहा, अगर हरा नहीं सकते तो शामिल हो जाओ. भारतीय यूजर्स ने भी हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिए. कई लोगों ने इसे खेल भावना की मिसाल बताया. India win celebration के बीच यह वीडियो बताता है कि क्रिकेट सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि जज्बात का खेल है. ऐसे पल याद दिलाते हैं कि खेल में जीत हार से ज्यादा अहम भाईचारा और खेल भावना है.

