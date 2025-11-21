नोएडा में लूटा सोना, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में फिर छा गईं बेटियां

विज्ञापन
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के आखिरी दिन सभी भारतीय मुक्केबाजों ने कोई ना कोई पदक अपने नाम किए ही, इसके अलावा महिलाओं ने 10 में से 7 गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास कायम कर दिया है.

Nikhat Zareen
  • ग्रेटर नोएडा में संपन्न वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने सभी 20 वजन वर्गों में पदक जीते
  • महिलाओं ने दस में से सात स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया और शानदार प्रदर्शन किया
  • पूर्व वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 32 महीने बाद गोल्ड जीतकर जबरदस्त वापसी की
ग्रेटर नोएडा में खत्म हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के आखिरी दिन सभी भारतीय मुक्केबाजों ने कोई ना कोई पदक तो अपने नाम किए ही, महिलाओं ने 10 में से 7 गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास कायम कर दिया. यही नहीं बॉक्सिंग के इस एलीट टूर्नामेंट में भारत ने सभी 20 वजन वर्ग में पदक जीतकर भी वर्ल्ड बक्सिंग के पन्नों में इतिहास लिखवा दिया.

32 महीने बाद गोल्ड, जबरदस्त कमबैक

32 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड और 21 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय मेडल का मेडल जीतकर NDTV से बात करते हुए पूर्व वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन की भी तारीफ की. निखत ने बताया कि वो जेमाइमा, हरमनप्रीत और मंधाना की दोस्त हैं और उनकी जीत से वो बेहद खुश और प्रेरित हैं.

हवा सिंह की नातिन-पोती जीत रहीं गोल्ड

एशिया के मशहूर हैवीवेट चैंपियन रहे हवा सिंह की पोती नुपूर और नातिन जैस्मिन ने फिर से अपना जलवा दिखाया. NDTV से बात करते हुए जैस्मिन ने कहा कि महिला क्रिकेट टीम और महिला बॉक्सर्स ने अलग-अलग टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाया है और अब फैंस इनसे लॉस एंजेल्स ओलिंपिक 2028 में भी पदक की उम्मीद करेंगे. वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन लैम्बोरिया ने एक ब्लॉकबस्टर फाइनल में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता चाइनीज ताइपेई की वू शिह यी को 4:1 से हराकर सबको चौंका दिया.

हवा सिंह की बेटी नुपूर ने कहा, 'मुझे गोल्ड जीतना जरूरी था. मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स में 2-3 से हार गई थी. तब से मैं ठीक से सो नहीं पाई थी.'

छा गईं बेटियां

दरअसल इस टूर्नामेंट में सभी वेट कैटगरी में भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लोबल स्टेज पर अपना जलवा दिखाया और अबतक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया. शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के ऐतिहासिक आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने जोश से भरे घरेलू दर्शकों के सामने नौ स्वर्ण पदक जीते.

सभी वेट कैटगरी में मेडल

ओलंपिक-क्लास के खास डिवीजनों में अपना दबदबा दिखाते हुए, भारत की महिलाओं ने ऐतिहासिक जीत के साथ बढ़त बनाई, जबकि पुरुषों के सेक्शन में दो स्वर्ण पदक मेजबान देश के लिए एक अहम मील के पत्थर बन गए.

भारत ने इस अभियान को कैंपेन को 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ खत्म किया. बड़ी बात ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाले 20 में से 20 मुक्केबाज पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रहे.

GOLD मेडल: मीनाक्षी (48 किग्रा ), प्रीति (54 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), और नूपुर (80+ किग्रा) के साथ एक-एक स्वर्ण पदक जीता. इसी तरह शाम के सेशन में निखत जरीन (51 किग्रा), जैस्मिन लैम्बोरिया (57 किग्रा), और परवीन (60 किग्रा), सभी पोडियम पर टॉप पर पहुंचीं.

भारत के पुरुषों ने अपने घरेलू अभियान में दो और स्वर्ण पदक जीते. सचिन (60 किग्रा) ने किर्गिस्तान के मुनारबेक उलु सेइतबेक को 5:0 से हराया, जिसमें उन्होंने एक्यूरेसी, मोमेंटम कंट्रोल और क्लीन पंचिंग का मिक्सचर दिखाया.

फाइनल्स की सबसे शानदार जीत हितेश (70 किग्रा) की रही, जिन्होंने शुरुआती पिछड़ने के बाद कजाकिस्तान के नूरबेक मुर्सल को 3:2 से हराकर रोमांचक मुकाबले में जगह बनाई, और राउंड 2 और 3 में जबरदस्त काउंटर और शांत फिनिश के साथ वापसी की.

भारत ने जदुमणि सिंह (50 किग्रा), पवन बर्तवाल (55 किग्रा), अभिनाश जामवाल (65 किग्रा), और अंकुश फंगल (80 किग्रा) के जरिए छह सिल्वर मेडल जीते. इन सभी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के इतिहास में अब तक के सबसे मज़बूत ग्रुप में शानदार प्रदर्शन किया.

नरेंद्र बेरवाल (90+ किग्रा) ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उज्बेकिस्तान के ताकतवर खलीमजोन मामासोलिएव से 5:0 से हारकर रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा, जबकि पूजा रानी महिलाओं के 80kg फाइनल में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मेडलिस्ट अगाता कज़्मार्स्का से हार गईं.

Other Sports
