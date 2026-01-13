मैरी कॉम ने लगाए धोखाधड़ी के आरोप तो पूर्व पति ने सुनाई दूसरी ही कहानी, कहा-सबूत हैं तो दिखाओ

अपने दमदार पंच से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन करने वाली विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. मैरी कॉम ने हाल ही में अपने पूर्व पति के ओनलर कोम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे. अब इन आरोपों पर ओनलर का पक्ष आया है और उन्होंने एक अलग ही कहानी बताई है. ओनलर ने मैरी कॉम पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उनके पास इन बातों के सबूत हैं तो वह दिखाएं. बता दें, ओनलर और मैरी कॉम की शादी 2005 में हुई थी. दोनों का 2023 में तलाक हो गया था.

मैरी कॉम ने पूर्व पति पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप

हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद ने अपने पूर्व पति पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन पर से अपना कब्जा खो दिया है. उन्होंने कहा,"वह (के ओनलर) लगातार कर्ज लेता रहा, मेरी संपत्ति को गिरवी रखता रहा जिसे उसने अपने नाम पर ट्रांसफर कर दिया था. उसने चुराचंदपुर के स्थानीय लोगों से पैसे उधार लिए थे और उनसे वसूली के लिए उन्होंने भूमिगत गिरोहों के जरिए जमीन पर कब्जा कर लिया है."

ओनलर ने बताया आरोपों को झूठा

मैरी कॉम के आरोपों पर ओनलर ने झूठा बताते हुए कहा कि उनके अभी के रहन-सहन के हालात, उन आरोपों को गलत साबित करते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है. ओनलर ने कहा,"उसने कहा कि मैंने 5 करोड़ चुराए हैं. मेरा अकाउंट देख लिया जाए. शादी के बाद 18 साल तक हम साथ रहे. मेरे पास क्या है? मेरा घर देखो. मैं दिल्ली में किराए के घर में रह रहा हूं."

'जी रही थी झूठ की जिंदगी'

छह बार की विश्व चैंपियन, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, विश्व स्तर पर कई अन्य खिताब जीतने और कई सम्मान पाने वाली 43 वर्षीय मैरीकॉम ने कहा था,"जब तक मैं खेल रही थी और मेरी वित्तीय स्थिति में मेरा बहुत कम दखल था, तब तक सब ठीक चल रहा था. लेकिन 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले जब मुझे चोट लगी तब मुझे अहसास हुआ कि मैं झूठ की जिंदगी जी रही थी."

मैरीकॉम ने कहा,"मैं कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही. उसके बाद मुझे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी. तब मुझे अहसास हुआ कि जिस आदमी पर मैंने भरोसा किया था, वह वैसा नहीं था जैसा मैंने उसे समझा था. मैं नहीं चाहती थी कि यह दुनिया के सामने तमाशा बने, इसलिए हमारे बीच सुलह के कई असफल प्रयासों के बाद मैंने तलाक ले लिया."

'बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश'

मैरी कॉम ने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है. मैरी कॉम ने कहा,"मैंने अपने परिवार और उनके परिवार को बताया कि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता और वे समझ गए. मुझे उम्मीद थी कि यह मामला निजी रहेगा, लेकिन पिछले एक साल से मुझे बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है. मैंने सोचा था कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मेरी चुप्पी को गलत समझा जाने लगा और हमले बढ़ते चले गए."

ओनलर ने कहा- सबूत दिखाओ

वहीं अब मैरीकॉम के आरोपों पर ऑनलर ने कहा,"मैंने अपनी शादी की अंगूठी हटा दी. वह लोक अदालत में जा रही है और कह रही है कि मैंने लोन लिया और प्रॉपर्टी चुराई अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो उसके पास सबूत होंगे, है ना? उसे वे सबूत लाने दो, फिर हम बात करेंगे." उन्होंने कहा,"हमारा तलाक हो गया है. अभी कोर्ट जाना बाकी है. मैं कोर्ट में लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं. नेशनल मीडिया से बात करने और यह कहने का क्या मतलब है कि मेरे पति पैसे चुरा रहे हैं? मुझ पर पैसे चुराने के आरोप क्यों लग रहे हैं."

