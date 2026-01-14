विज्ञापन

​​​​​​​प्रभास की 'द राजा साब' को फ्लॉप कहने पर फूटा डायरेक्टर का गुस्सा, ऑडियंस पर मढ़ा आरोप, बोले- फ्लॉप मत बोलो

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' को फ्लॉप कहा जा रहा है. ऐसे में फिल्म के निर्देशक मारुति का बयान सामने आया है. रिलीज के दूसरे दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए ‘फ्लॉप’ शब्द के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई.

​​​​​​​प्रभास की 'द राजा साब' को फ्लॉप कहने पर फूटा डायरेक्टर का गुस्सा, ऑडियंस पर मढ़ा आरोप, बोले- फ्लॉप मत बोलो
प्रभास की फिल्म द राजा साब को मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रिया
नई दिल्ली:

पोंगल के मौके पर रिलीज हुई प्रभास स्टारर फिल्म ‘द राजा साब' को साल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा था. यह फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि बाहुबली फेम प्रभास पहली बार हॉरर जॉनर में नजर आए थे. ट्रेलर और प्रमोशन के बाद फैंस को एक बिल्कुल नया और दमदार अवतार देखने की उम्मीद थी. हालांकि, फिल्म के सिनेमाघरों में आते ही दर्शकों की राय बंटी हुई नजर आई. कई लोगों को फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं लगी और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं.

फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना इसके कंटेंट और प्रेजेंटेशन को लेकर हुई. दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने फिल्म में जरूरत से ज्यादा बॉडी डबल के इस्तेमाल पर सवाल उठाए. लोगों का कहना था कि कई ऐसे सीन थे जहां प्रभास खुद परफॉर्म कर सकते थे, इसके बावजूद बॉडी डबल का सहारा लिया गया. इसके अलावा कहानी को कमजोर और अनजाने में कॉमेडी जैसी बताया गया, जिससे हॉरर फिल्म का असर फीका पड़ गया.

'ऑडियंस समझ नहीं पाई गहराई'

इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच अब फिल्म के निर्देशक मारुति का बयान सामने आया है. रिलीज के दूसरे दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए ‘फ्लॉप' शब्द के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई. मारुति ने कहा कि दर्शकों ने फिल्म को सिर्फ त्योहार के माहौल में हल्के मनोरंजन के तौर पर देखा, जबकि इसकी कहानी कई स्तरों पर बनी हुई है. उनके मुताबिक, ऑडियंस फिल्म की गहराई को समझ ही नहीं पाई, इसी वजह से फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था.

ट्रोलिंग पर दी प्रतिक्रिया

मारुति ने यह भी कहा कि एक फिल्म के पीछे सिर्फ तीन घंटे नहीं, बल्कि तीन साल की मेहनत, मानसिक दबाव और रचनात्मक संघर्ष छुपा होता है. जब उस मेहनत को आसानी से ‘फ्लॉप' कहकर खारिज कर दिया जाता है, तो दर्द होना लाजमी है. उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी में खुद मुश्किलों से घिरे होते हैं. यह कोई धमकी नहीं, बल्कि जिंदगी का सच है.

ऑडियंस ने किया रिएक्ट

हालांकि, निर्देशक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर विवाद और बढ़ गया. कई यूजर्स ने मारुति पर दर्शकों को दोष देने का आरोप लगाया. रेडिट और एक्स पर लोगों ने लिखा कि पहले फिल्म को त्योहार पर रिलीज किया जाता है ताकि ज्यादा कमाई हो, और जब फिल्म नहीं चलती तो दर्शकों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है. कुछ यूजर्स ने प्रभास की स्क्रिप्ट चयन को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इतने बड़े स्टार और भारी बजट के बावजूद कमजोर फिल्म बनना निराशाजनक है.

अब तक कितनी हुई 'द राजा साब' की कमाई?

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो करीब 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘द राजा साब' ने पहले पांच दिनों में भारत में लगभग 120 करोड़ रुपये नेट की कमाई की, जिसमें से 63 करोड़ रुपये सिर्फ पहले दिन आए थे. हालांकि, इसके बाद कलेक्शन में तेज गिरावट दर्ज की गई. कमजोर प्रदर्शन के चलते कई सिनेमाघरों में इसके शोज कम कर दिए गए

