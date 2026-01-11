पुरुष और महिला टी20 वर्ल्ड कप के बीच 2026 में चढ़ेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार, भारत आई ट्रॉफी

फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 142वें नंबर पर है जबकि महिला टीम 68वें नंबर पर. तमाम विवादों के बीच GOAT लियोनेल मेस्सी का आना भारतीय फ़ुटबॉल फ़ैंस के लिए एक संजीवनी जैसा ही रहा. इस बीच भारतीय ISL की वापसी के एलान ने भी फ़ुटबॉल फ़ैन्स के लिए राहत का काम किया है. अब इसी साल भारतीय खेल प्रेमियों को फ़ुटबॉल फ़ीवर में सराबोर होने का भी मौक़ा मिलेगा. इसी साल जून 11 से जुलाई 19 के बीच अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होनेवाले फ़ुटबॉल वर्ल्ड के लिए भारत में भी तैयारी का बिगुल बज गया है.

भारत आई फ़ीफ़ा ट्रॉफ़ी, 6 महीने में वर्ल्ड कप के लिए फ़ैन्स तैयार

कोका कोला ने 12 साल बाद भारत में वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी लाकर भारतीय फ़ुटब़ाल प्रेमियों के मन में गुदगुदी कर दी है. फीफा वर्ल्‍ड कप की ओरिजनल ट्रॉफी फीफा वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी टूर बाय कोका कोला के तहत भारत पहुंच गई है. फीफा वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले, यह ट्रॉफी 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारत आई है.

वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के विशेष पार्टनर के तौर पर कोका-कोला ने फुटबॉल के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंध को जारी रखा है और ये कंपनी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल प्रतीकों में से एक को भारतीय खेल प्रेमियों के करीब ला रही है.

इस टूर की शुरुआत 10 जनवरी को दिल्ली में फीफा चार्टर लैंडिंग से हुई. इसके बाद बाद ओरिजनल फीफा वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी का आधिकारिक अनावरण दिल्ली के ताज महल होटल, मान सिंह रोड में किया गया. अनावरण समारोह में माननीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, पूर्व ब्राजीलियाई विश्व कप विजेता खिलाड़ी, फीफा लीजेंड गिल्बर्टो डी सिल्वा के साथ कोका कोला के कई अधिकारी भी मौजूद रहे.

खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, खेल अब देश की बड़ी प्राथमिकता बन गया है. हम मानते हैं कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और अच्छे चरित्र बनाने का एक मजबूत तरीका है. फीफा वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी टूर 2047 तक भारत को दुनिया के पांच सबसे अच्छे खेल देशों में शामिल करने की हमारी महत्‍वाकांक्षा को मजबूती से दिखाता है. जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित देश बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, खेल राष्ट्र बनाने और युवाओं को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.'

संकेत रे, प्रेसिडेंट, कोका-कोला इंडिया और साउथवेस्ट एशिया ने कहा, 'भारत में खेल आज एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी पहचान व्यापक जन-भागीदारी, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती सक्रियता से हो रही है. यह प्रगति सरकार की उन निरंतर पहलों का परिणाम है, जो देश भर में खेल सुविधाओं की पहुंच और स्थानीय स्तर पर जुड़ाव को मज़बूत कर रही हैं. फीफा (FIFA) के साथ हमारी दशकों पुरानी साझेदारी की बदौलत ही हम ऐसे ऐतिहासिक खेल क्षणों को भारतीय उपभोक्ताओं के और करीब ला पा रहे हैं.'

30 देश, 150 दिनों के टूर पर ट्रॉफ़ी

फीफा वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी टूर बाय कोका काला वैश्विक खेल में सबसे लंबे समय तक चलने वाली साझेदारियों में से एक पर आधारित है, जिसमें कोका-कोला और फीफा 50 वर्षों से अधिक समय से सहयोग कर रहे हैं. अपनी वैश्विक यात्रा के दौरान, ट्रॉफी 30 फीफा सदस्य संघों (देशों) में 75 स्टॉप्स और 150 से अधिक टूर दिनों में जाएगी, यह प्रशंसकों को फुटबॉल के रोमांच और जुड़ाव का अनुभव करने का एक अविश्वसनीय मौक़े हासिल करवाएगी.

18 कैरेट गोल्ड की फ़ीफ़ा ट्रॉफ़ी

ओरिजनल फीफा वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी 18 कैरेट सॉलिड गोल्‍ड से बनी है, जिसका वजन 6.175 किलोग्राम है, और इसे दो मानव आकृतियों की रचना के रूप में बनाया गया है जो उनके ऊपर ग्लोब को पकड़े हुए हैं. वर्तमान डिजाइन 1974 से चला आ रहा है. फीफा ट्रॉफी टूर कोका-कोला की वैश्विक खेलों के यादगार पलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो देश भर में मौजूद फुटबॉल की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए है.

यह भी पढ़ें- मेस्सी के आने भर से नहीं बनेगी बात; भारतीय फुटबॉल में जान फूंकने की कोशिश, 14 फरवरी से आखिरकार शुरू होगा ISL