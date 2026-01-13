विज्ञापन
भारत की सबसे कामयाब महिला एथलीट पीवी सिंधु का लॉस एंजेल्स 2028 ओलिंपिक्स के लिए क्या है इरादा

PV Sindhu Eye Los Angeles Olympics 2028: रियो ओलिंपिक्स में सिल्वर और टोक्यो ओलिंपिक्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली भारत की सबसे कामयाब महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु लंबे समय के बाद फॉर्म में लौटी हैं.

रियो ओलिंपिक्स में सिल्वर और टोक्यो ओलिंपिक्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली  भारत की सबसे कामयाब महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु लंबे समय के बाद फॉर्म में लौटी हैं. पिछले हफ़्ते मलेशिया ओपन के सेमीफ़ाइनल में वो चीन की वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी वैंग झि यि से 16-21, 15-21 से हारीं और अब इंडिया ओपन के लिए तैयार हो गई हैं. 

कमबैक क्वीन सिंधु का टारगेट

NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व इंडिया ओपन चैंपियन ने कहा,"मैं लंबे समय के बाद इंजरी से वापस लौटी हूं. इंडिया ओपन में खेलने को लेकर मैं हमेशा उत्साहित रहती हूं. साल में एक बार घरेलू दर्शकों के सामने खेलना हमेशा अच्छा लगता है."

इसी साल होने वाले भारत में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स लेकर भी 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनिप्स की पदक विजेता और 2019 की वर्ल्ड चैंपियन सिंधु ने अपना प्लान बताया. सिंधु ने कहा, “इस बार बैडमिंटन क़मनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है. लेकिन वर्ल्ड चैंपियनिप्स दिल्ली में ही होगी और इसी साल एशियन गेम्स हैं. मैं इन टूर्नामेंट में अच्छा करना चाहती हूं.” 

'लॉस एंजेल्स 2028 पर नज़र'

सिंधु भारत की इकलौती महिला एथलीट हैं जिन्होंने ओलिंपिक्स में दो पदक सिल्वर और ब्रॉन्ज़ अपने नाम किए हैं. 2028 के लॉस एंजेल्स ओलिंपिक्स के दौरान सिंधु तकरीबन 32 की होंगी और अगर वो वहां जा पाती हैं तो वो उनका चौथा ओलिंपिक्स होगा. सिंधु ने NDTV को दिए EXCLUSIVE इंटरव्यू में कहा,"बिल्कुल मेरे ज़ेहन में लॉस एंजेल्स ओलिंपिक्स है. मैं LA2028 खेलना चाहती हूं."

‘हस्बैंड लक!'

सिंधु दिसंबर में हैदराबाद के टेकी (तकनीक वाले) बिज़नेसमैन वेंकट दत्ता साइ से विवाह के बंधन में बंध गईं, वो कहती हैं,"हसबैंड लक मेरे लिए बहुत काम कर रहा है. वेंकट, मेरे पति को बैडमिंटन तो नहीं आता पर वो टेकी हैं और उनकी टेक्निकल एनालिसिस से मुझे बैडमिंटन में मदद मिल रही है. पहले मेरे पिता, जो कि मेरे कोच भी रहे हैं इसमें मदद करते थे, अब पति का भी साथ मिल रहा है."

कैसा है ड्रॉ, कितनी उम्मीद?

दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 13 से 18 जनवरी के बीच होनेवाले योनेक्स इंडिया ओपन बैडमिंटन के लिए ड्रॉ का एलान कर दिया गया है. लेकिन सात्विक- चिराग की मेन्स डबल्स जोड़ी (तीसरी रैंकिंग) के अलावा किसी भी खिलाड़ी को टॉप 8 में जगह नहीं मिली है. बैडमिंटन एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों के ड्रॉ भी आसान हीं हैं. 

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहे इंडिया ओपन 2026 में भारत के चार पूर्व योनेक्स-सनराइज़ इंडिया ओपन चैंपियन- पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बि श्रीकांत और सात्विक-चिराग की जोड़ी इस बार हिस्सा ले रहे हैं. भारतीय बैडमिंटन फ़ैन्स के लिए टॉप क्लास बैडमिंटन और भारतीय चैंपियंस को देखना एक्स्ट्रा उत्साह की चीज़ साबित होगी.

