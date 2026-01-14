The Raja Saab Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर द रजा साब की डूबी नाव, छठे दिन की कमाई जान लगेगा झटका

The Raja Saab Box Office Collection Day 6: प्रभास की नई फिल्म 'द रजा साब' (The Raja Saab) बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में संघर्ष कर रही है. 9 जनवरी 2026 को संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई यह फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करती दिखी, लेकिन वीकडे पर कलेक्शन में भारी गिरावट आई है. ट्रेड एनालिस्ट साइट सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने छठे दिन (बुधवार, 14 जनवरी) को भारत में सभी भाषाओं में सिर्फ लगभग 0.95 करोड़ रुपये (कुछ रिपोर्ट्स में 0.36 करोड़ के शुरुआती अनुमान) नेट कलेक्शन किया. यह पिछले दिनों की तुलना में बहुत कम है. अब तक 6 दिनों में भारत में कुल नेट कलेक्शन 120.43 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

ये भी पढ़ें: ‘धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना बने असली न्यूजमेकर, क्या ‘धुरंधर 2' में बढ़ेगा उनका रोल

फिल्म की प्रतिदिन कलेक्शन इस तरह है:

- दिन 0 (प्रीव्यू/गुरुवार): 9.15 करोड़

- दिन 1 (शुक्रवार): 53.75 करोड़ (शानदार ओपनिंग)

- दिन 2 (शनिवार): 26 करोड़

- दिन 3 (रविवार): 19.1 करोड़

- दिन 4 (सोमवार): 6.6 करोड़

- दिन 5 (मंगलवार): 4.88 करोड़

- दिन 6 (बुधवार): 0.95 करोड़ (अनुमानित)

पहले पांच दिनों में फिल्म ने करीब 119.48 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन छठे दिन पर गिरावट बहुत तेज रही. तेलुगु वर्जन सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है, जबकि हिंदी, तमिल और अन्य भाषाओं में कलेक्शन कमजोर है. थिएटर ऑक्यूपेंसी भी बहुत कम रही - तेलुगु में 14-25%, हिंदी में 5% के आसपास और तमिल में 8-9% तक.

द रजा साब की स्टारकास्ट

'द रजा साब' मारुथी द्वारा निर्देशित है और इसमें प्रभास के साथ संजय दत्त, मलविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन इरानी और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार हैं. फिल्म की कहानी एक युवा उत्तराधिकारी की है, जो अपने पूर्वजों की संपत्ति और रहस्यमयी दुनिया में फंस जाता है. शुरुआत में प्रभास के फैंस ने अच्छा सपोर्ट दिया, लेकिन मिक्स्ड रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ के कारण दर्शक कम हो गए.

द रजा साब की कमाई

ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म पहले वीकेंड में अच्छी रही, लेकिन वीकडे पर रिकवरी नहीं हो पाई. वर्ल्डवाइड ग्रॉस पहले चार दिनों में 200 करोड़ के पार पहुंची थी, लेकिन अब आगे का रास्ता मुश्किल लग रहा है. प्रभास की पिछली फिल्मों से तुलना में यह कमजोर ट्रेंड दिखा रही है. फिल्म को लेकर फैंस अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह प्रभास की एक चुनौतीपूर्ण फिल्म साबित हो रही है.