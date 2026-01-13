विज्ञापन
दिल्ली के स्टेडियम में ठिठुर रहे इंटरनेशनल खिलाड़ी, बैडमिंटन एसोसिएशन ने NDTV को बताया, करेंगे ये इंतज़ाम

India Open Super 750: "दिल्ली में बहुत ठंड है. इसलिए मुझे खुद को गर्म रखना पड़ा (इसलिए गेम की पेस तेज़ रखा)." लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन में भारत के ही आयुष शेट्टी को हराने के बाद ये बयान दिया जो स्टेडियम की बदइंतज़ामी पर पर टिप्पणी है.

India Open Super 750: "दिल्ली में  बहुत ठंड है. इसलिए मुझे खुद को गर्म रखना पड़ा (इसलिए गेम की पेस तेज़ रखा)." लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन में भारत के ही आयुष शेट्टी को हराने के बाद ये बयान दिया जो स्टेडियम की बदइंतज़ामी पर पर टिप्पणी है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर ओपन स्टेडियम में मंगलरवार से ही शुरू हुए 2026 के इंडिया ओपन सुपर 750 ओलिंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज़ मेडल विजेता लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता को 21-12, 21-15 से हराकर ठोस शुरुआत तो की. लेकिन स्टेडियम में ठंड से जूझते भी दिखे. 

स्टेडियम में ठिठुर रहे खिलाड़ी और फ़ैंस

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रैटचेनॉक इंटेनॉन ने भी ठंड को लेकर फ़िक्र जताते हुए कहा,"हमें शायद यहां हीटर की ज़रूरत है." कनाडा की मिशेल ली ने भी स्टेडियम में ठंड को लेकर फ़िक्र जताई. उन्होंने कहा,"यहां बहुत ठंड है और वॉर्म अप करना आसान नहीं है."

पिछले साल भी की थी शिकायत

दरअसल मंगलवार की डेनमार्क की वर्ल्ड नंबर 20 मिया ब्लिचफेल्ट (Mia Blichfeldt) ने स्टेडियम के हालात और ठंड को लेकर खुलकर टिप्पणी की और बवाल मचा दिया. पहले राउंड का मैच जीतने के बाद डेनमार्क की मिया ने कहा,"मुझे उम्मीद थी कि ये हॉल पहले से बेहतर होगा. मुझे लगता है ये अब भी बहुत गंदा और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सभी खिलाड़ी दो पैंट, सर्दी के जैकेट, ग्लव्स और हैट पहनकर वॉर्म अप कर रहे हैं."

मिया ने केडी जाधव स्टेडियम के वॉर्म अप एरेना को लेकर भी शिकायत की कि ऐसे में एलीट एथलीटों के लिए हाई इंटेनसिटी के मैचों के लिए तैयारी करना मुश्किल होगा. मिया ने कहा,"खिलाड़ियों के लिए ऐसे में अच्छा वॉर्म अप और तैयारी मुमकिन नहीं है जिन्हें कोर्ट पर जाकर तेज़ गेम खेलना होता है." मिया ने ये भी कहा,"मैं जानती हूं कि सभी हालात को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कोशिश कर रहे हैं मगर अभी काफ़ी कुछ किये जाने की ज़रूरत है."

ये भी ध्यान देने की बात है कि डेनमार्क की मिया ने पिछले साल भी केडी जाधव स्टेडियम को लेकर आलोचना की थी और फ़िक्र जताई थी. मिया ने बताया कि एक दिन पहले भी जब वो स्टेडियम में तैयारी के लिए आईं थीं तो पक्षियों को इंडोर स्टेडियम में (केडी जाधव स्टेडियम में) उड़ते देखा था जो खिलाड़ियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है.  

एक्शन में अधिकारी, लग रहे 20 हीटर

इन शिकायतों के बाद भारतीय बैडमिंटन संघ के अधिकारी सकते में आ गए और फ़ौरन इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाते दिखे. भारतीय बैडमिंट असोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए कहा,"कल से वॉर्म अप एरिया, मार्शलिंग एरिया और प्लेयर्स लाउंज और मिक्स्ड ज़ोन में 20 हीटर लगाये जा रहे हैं. ये प्लेयर्स की ज़रूरतों के हिसाब से लगाये जा रहे हैं. इतना करना काफ़ी होगा. ज़रूरत पड़ी तो और भी करेंगे."

जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने ये भी कहा,"(वॉर्म अप वाले केडी जाधव) स्टेडियम के बाहर कबूतर हैं, स्टेडियम के अंदर नहीं हैं. जहां मैच हो रहे हैं वहां के प्लेइंग कंडिशन की तो खुद डेनमार्क की खिलाड़ी मिया सहित कई अंतर्राष्ट्रीय देशी-विदेशी खिलाड़ियों ने तारीफ़ की है. साथ ही मिया ने ये भी कहा कि वो पक्षियों और धूल को लेकर थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं. इसलिए उन्हें ख़ास बचाव करना होता है."

संजय मिश्रा ने बताया,"पिछले साल भी मिया ने शिकयत की थी. लेकिन उनके ही देश के विक्टर एक्सेलसेन ने टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय स्टेडियम और हालात की तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो हर साल भारत आकर टूर्नामेंट खेलना चाहेंगे. हमने इस स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन टेस्ट इवेंट के तौर पर किया है ताकि कोई कमी रहे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान इन कमियों को दूर किया जा सके."

'बॉक्सिंग नेशनल्स के दौरान भी बदइंतज़ामी'

पिछले ही हफ़्ते ग्रेटर नोएडा में हुए बॉक्सिंग नेशनल्स में स्टेडियम में बदइंतज़ामी को लेकर कई शिकायतों ने मीडिया में सुर्ख़ियां बटोरीं, लेकिन अधिकारियों ने शायद सबक़ नहीं लिया.  ऐसे में जब भारत कई ओलिंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित कई खेलों के आयोजन की तैयारी कर रहा है, भारतीय खेलों की दुनिया से बेहतर संदेश नहीं जा रहे.

