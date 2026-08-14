Hockey World Cup: इस बार बदल गया है वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, सेमीफाइनल की राह नहीं आसान, जानें तमाम बातें

बेल्जियम और नीदरलैंड्स की मेजबानी में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं. 15 अगस्त से शुरुआत हो रहे टूर्नामेंट में टीमें अपना सब कुछ झोंक देंगी. इस टूर्नामेंट के लिए चुनौती और मुकाबला तो वही रहेगा, लेकिन इस बार पुरुषों और महिलाओं दोनों के वर्ल्ड कप में टीमों को एक नए फॉर्मेट का सामना करना पड़ेगा. पिछले संस्करण के उलट, इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल वाला पारंपरिक रास्ता नहीं होगा. इसके बजाय, बेस्ट टीमों को परखने के लिए दूसरा ग्रुप स्टेज फेज़ शुरू किया गया है.

हॉकी वर्ल्ड कप का नया फ़ॉर्मेट क्या है?

ग्रुप स्टेज के लिए सभी 16 टीमों को चार-चार के चार ग्रुप में रखा जाता है. पुरुषों के वर्ल्ड कप में, पूल A में नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, न्यूज़ीलैंड और जापान हैं. पूल B में बेल्जियम, फ़्रांस, जर्मनी और मलेशिया हैं. पूल C में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड और साउथ अफ़्रीका हैं. पूल D में इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान और वेल्स हैं.

महिलाओं के टूर्नामेंट में, पूल A में नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली और जापान हैं. पूल B में अर्जेंटीना, जर्मनी, USA और स्कॉटलैंड हैं. पूल C में बेल्जियम, स्पेन, न्यूज़ीलैंड और आयरलैंड हैं. पूल D में चीन, इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ़्रीका हैं.

पिछले एडिशन में, हर पूल से टॉप दो टीमें क्वार्टर फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करती थीं, उसके बाद सेमीफ़ाइनल, ब्रॉन्ज़ मेडल मैच और गोल्ड मेडल मैच होता था. हालांकि, इस बार कोई क्वार्टर फ़ाइनल नहीं होगा. इसके बजाय, जो टीमें अपने शुरुआती पूल फ़ेज़ में टॉप दो में रहेंगी, वे दूसरे राउंड के पूल फ़ेज़ के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी.

दूसरे राउंड से सेमीफाइनल का सफर

ग्रुप स्टेज में अपने पूल में टॉप-2 में रहने वाली टीमों को पूल E और F में रखा जाएगा. ग्रुप स्टेज की तीसरी और चौथी रैंक वाली टीमों को पूल G और H में रखा जाएगा और वे क्लासिफिकेशन के लिए खेलेंगी. पूल E में पूल A और D की टॉप दो टीमें होंगी. पूल F में पूल B और C की टॉप दो टीमें होंगी.

पुरुषों के मुकाबले में, अगर इंडिया क्वालीफाई करता है तो वह पूल D में होगा, और इंग्लैंड के अपने ग्रुप से दूसरी टीम होने की संभावना है. अब इस दूसरे पूल स्टेज में, टीमें तीन नहीं बल्कि दो मैच खेलेंगी.

अगर इंडिया और इंग्लैंड पूल D से क्वालीफाई करते हैं, तो उनका सामना पूल A से आई टीमों से होगा, जो शायद नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना हो सकती हैं. इंडियन टीम का सामना इंग्लैंड से नहीं, बल्कि दूसरी दो टीमों से होगा, लेकिन वे अपने पहले ग्रुप स्टेज के नतीजों के पॉइंट्स को दूसरे ग्रुप स्टेज में आगे ले जाएंगी.

पूल E और F में टॉप दो में रहने वाली टीमें आखिर में सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी. सेमीफ़ाइनल में, पूल E की विनर टीम का सामना पूल F की रनर-अप टीम से होगा, और पूल E की रनर-अप टीम का सामना पूल F की विनर टीम से होगा. सेमीफ़ाइनल की विनर टीम गोल्ड मेडल मैच के लिए खेलेंगी, जबकि सेमीफ़ाइनल हारने वाली टीमों के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल का गेम होगा.

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