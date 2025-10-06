दुबई से अमेरिका तक खेल भावना की उड़ रही धज्जियां, अब ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने King को उड़ाकर कर दिया तमाशा

- जापान के ग्रैंडमास्टर नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को मात देने के बाद किंग को दर्शकों की ओर फेंका
- नाकामुरा की यह हरकत अमेरिका और भारत के बीच हुई प्रदर्शनी शतरंज प्रतियोगिता में हुई और विवादित साबित हुई
- इस घटना को कई लोगों ने असभ्य बताया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है
Nakamura vs Gukesh : क्रिकेट में बदतमीजियां देखें फैंस के लिए हफ्ता भी नहीं बीता है कि अब शतरंज जैसे खेल में एक जापानी ग्रैंडमास्टर के तमाशे ने सबको हैरान कर दिया है. थोड़े ही दिनों पहले एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान के साहिबज़ादा फरमान और हैरिस राउफ ने इशारेबाजी कर जैसे जश्न मनाया उसकी दुनिया भर में भरपूर आलोचना हुई. और, अब शतरंज की दुनिया में एक नया तमाशा और विवाद खड़ा हो गया है जहां फिर से विपक्षी खिलाड़ी भारत से ही हैं.
जापान के ग्रैंडमास्टर वर्ल्ड नंबर 2 हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को शतरंज में मात देने के बाद उनके किंग को उछालकर दर्शकों की ओर फेंक दिया और खेल भावना की धज्जियां उड़ा दीं. वह भी शतरंज जैसे नफासत और क्लास से भरपूर गेम में. कहा यह भी जा रहा है इसे शतरंज की लोकप्रियता बढ़ाने और इस तरह चेस के खेल को नया आयाम देने की कोशिश है. लेकिन दुनिया भर के कई खेल प्रेमियों को यह तरीका रास नहीं आ रहा.
HIKARU THROWS A PIECE TO THE CROWD TO CELEBRATE THE USA 5-0! @GMHikaru— Chess.com (@chesscom) October 5, 2025
What an event!! 🔥👏 @CheckmateUSAIND pic.twitter.com/LGnM8JLulJ
शतरंज जैसे खेल में सबको सकते में डाल देने वाली यह घटना अमेरिका बनाम भारत के बीच आयोजित एक प्रदर्शनी शतरंज प्रतियोगिता के दौरान हुई. नाकामुरा की इस हरकत को कई लोगों ने इसे असभ्य करार दिया है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है.
@ChessbaseIndia, why there is no actions for violation of games rules.— (@deviprasad232) October 5, 2025
Is not gentleman game not local game.@ChessbaseIndia,you are not organizing well towards india.@GMHikaru, worst attitude and should be punished for 2 years ban like warner in cricket for violation.
गुकेश ने पहले 10 मिनट और 5 मिनट के खेल में नाकामुरा से बाजी ड्रॉ खेली. लेकिन एक मिनट के बुलेट गेम में नाकामुरा ने उन्हें चेकमेट कर दिया। फिर नाकामुरा ने गुकेश के King को दर्शकों की ओर फेंककर अपनी जीत का जश्न मनाया. इसे लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
इसे लेकर कई लोग इन खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन की भी मांग कर रहे हैं. फिडे के सीईओ एमिल सुतोवस्की ने कहा कि नाकामुरा की हरकत का भारत से कोई लेना-देना नहीं है, उनके मुताबिक यह एक शो के लिए किया गया प्रदर्शन था, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आया है.