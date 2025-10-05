विज्ञापन

राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर की इकलौती बहन की 5 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- खूबसूरती में बेबो-लोलो जितनी सुंदर

उर्मिला सियाल कपूर को उनके तीनों भाई बहुत प्यार करते थे और तीनों ही उन्हें गोद ली हुई बेटी कहकर चिढ़ाते भी थे.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान एक खास जगह रखता है. कपूर फैमिली ने बॉलीवुड को कई स्टार दिए हैं. साथ ही दो खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर भी दीं, हालांकि कपूर खानदान में लड़कियों को फिल्मों में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा और करीना ने अपनी मां बबीता के सपोर्ट से घर की इस परंपरा को तोड़ दिया. जबकि कपूर खानदान की पहली लाडली उर्मिला कपूर ने इस खानदानी परंपरा को तोड़ने की कभी हिमाकत नहीं की. पृथ्वीराज कपूर की बेटी और राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर की इकलौती बहन उर्मिला सियाल कपूर ताउम्र कैमरे से दूर रही हैं. आइए जानते हैं शशि कपूर की बहन उर्मिला सियाल कपूर के बारे में.

उर्मिला सियाल कपूर को उनके तीनों भाई बहुत प्यार करते थे और तीनों ही उन्हें गोद ली हुई बेटी कहकर चिढ़ाते भी थे. आज उर्मिला 90 साल की हैं, लेकिन तीनों भाई में से आज कोई भी इस दुनिया में नहीं है.

शशि कपूर की बहन साल 1935 में जन्मी थीं और उनका जन्म कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ था. उर्मिला की पढ़ाई दिल्ली से हुई और उन्होंने दिल्ली के गर्ल्स कॉलेज लेडी इर्विन से ग्रेजुएशन किया था.

पढ़ाई के बाद कपूर फैमिली ने उनकी शादी चरणजीत सियाल से कर दी, जो एक कोयला खान के मालिक थे. उर्मिला के पति का साल 1993 में देहांत हो चुका है. इस शादी से उर्मिला के चार बच्चे हुए, जिसमें तीन बेटी और एक बेटा है.

उर्मिला की बेटियों में अनुराधा, नमिता और प्रीती हैं और बेटे जतिन सियाल हैं, जो कि एक एक्टर हैं. जतिन टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में काम कर चुके हैं.

जतिन ने साल 1994 में दूरदर्शन के शो तहकीकात से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था और साल 1999 में मामा ऋषि कपूर की फिल्म आ अब लौट चले से बॉलीवुड डेब्यू किया था.

आपको बता दें, उर्मिला का रंग थोड़ा सांवला था, इसी के चलते उनके तीनों भाई उन्हें चिढ़ाया करते थे और उन्हें गोद ली हुई बेटी बताते थे. कपूर फैमिली के रूल के मुताबिक, उर्मिला की बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी. इस वक्त कपूर खानदान में सबसे उम्रदराज उर्मिला ही हैं.

