बधिर ओलंपिक: अभिनव, प्रांजलि ने एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता

अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने बुधवार को यहां बधिर ओलंपिक की निशानेबाजी प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि कुशाग्र सिंह राजावत ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया. इस तरह भारतीय निशानेबाजों ने 25वें बधिर ओलंपिक में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. भारतीय निशानेबाज अभी तक इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीत चुके हैं. अभिनव और प्रांजलि ने चीनी ताइपे के या-जू काओ और मिंग-जुई ह्सू पर 16-6 से शानदार जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया.

दिन की दूसरी स्पर्धा में कुशाग्र ने 224.3 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता. यूक्रेन के दिमित्रो पेट्रेंको ने 251.0 अंक बनाकर बधिर विश्व और ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता. जर्मनी के कोलिन म्यूएलर ने 245.4 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया. अभिनव और प्रांजलि ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में शुरू से ही अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी और अपने प्रतिद्वंद्वियों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया.

इससे पहले इस जोड़ी ने क्वालीफिकेशन में खुद के ही बधिर विश्व और ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की थी. भारतीय जोड़ी ने कुल मिलाकर 569 का स्कोर बनाया जिसमें अभिनव ने 287 और प्राजंलि ने 582 अंक का योगदान दिया. इन दोनों ने क्वालीफिकेशन में भी पहला स्थान हासिल किया था. अभिनव और प्राजंलि ने सोमवार को व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक भी जीते थे.

महिला व्यक्तिगत चैंपियन अनुया प्रसाद और रुद्र विनोद कुमार की दूसरी भारतीय जोड़ी 553 के संयुक्त स्कोर के साथ क्वालीफिकेशन में सातवें स्थान पर रही. ईरान की महला सामी और बिजन गफ़ारी ने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच और ऑलेक्ज़ेंडर कोलोडी को हराकर कांस्य पदक जीता.

माहित संधू और नताशा जोशी गुरुवार को 50 मीटर थ्री पोजीशन महिला स्पर्धा में भाग लेंगी. माहित पहले ही 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीत चुके हैं.

यह भी पढ़ें- एचएस प्रणय, आयुष शेट्टी और थारुन मन्नेपल्ली का दमदार खेल, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के दूसरे दौर में पहुंचे