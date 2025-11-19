विज्ञापन
विशेष लिंक

एचएस प्रणय, आयुष शेट्टी और थारुन मन्नेपल्ली का दमदार खेल, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के दूसरे दौर में पहुंचे

एचएस प्रणय, आयुष शेट्टी और थारुन मन्नेपल्ली ने 4,75,000 अमेरिकी डॉलर वाले इनामी राशि टूर्नामेंट में पहले दौर के कड़े मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
एचएस प्रणय, आयुष शेट्टी और थारुन मन्नेपल्ली का दमदार खेल, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के दूसरे दौर में पहुंचे
Prannoy H S
  • एचएस प्रणय, आयुष शेट्टी और थारुन मन्नेपल्ली ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के पहले दौर में जीत हासिल की
  • एचएस प्रणय ने शुरुआती गेम गंवाने के बाद संयम दिखाते हुए अगले दो गेम जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया
  • कर्नाटक के 20 वर्षीय आयुष शेट्टी ने कनाडा के सैम युआन को सीधे गेम में हराकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय शटलर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 में दमदार प्रदर्शन किया है. एचएस प्रणय, आयुष शेट्टी और थारुन मन्नेपल्ली ने 4,75,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में पहले दौर के कड़े मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया. 33 वर्षीय एचएस प्रणय शुरुआत में जूझते नजर आए. प्रणय शुरुआती गेम में लय में नजर नहीं आए और दुनिया के 85वें नंबर के खिलाड़ी योहानेस सॉट मार्सेलिनो से 6-21 से हार गए.

इसके बावजूद एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता ने संयम बनाए रखते हुए अपने डिफेंस को मजबूत बनाया. उन्होंने रैलियों पर नियंत्रण रखते हुए 57 मिनट तक चले मुकाबले में अगले दो गेम 21-12, 21-17 से जीत लिए. अब 2023 के उपविजेता एचएस प्रणय का सामना इंडोनेशिया के आठवें वरीय अल्वी फरहान से होगा.

दूसरी ओर, कर्नाटक के 20 वर्षीय आयुष शेट्टी ने बीडब्ल्यूएफ टूर पर अपनी शानदार शुरुआत जारी रखी. इस साल की शुरुआत में यूएस ओपन में अपनी पहली सुपर 300 जीत के बाद दुनिया के 32वें नंबर के खिलाड़ी ने कनाडा के सैम युआन को 21-11, 21-15 से शिकस्त दी. यह मुकाबला केवल 33 मिनट तक चला.

आयुष शेट्टी विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता रहे हैं. उनका सामना चौथे वरीय कोडाई नाराओका और शियाओडोंग शेंग के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा.

एक अन्य मुकाबले में थारुन मन्नेपल्ली ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन के खिलाफ 21-13, 17-21, 21-19 से जीत दर्ज की. यह मुकाबला 66 मिनट तक चला. 2023 के राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अब चीन ताइपे के पांचवीं वरीयता प्राप्त लिन चुन-यी से चुनौती का सामना करेंगे.

वहीं, किरण जॉर्ज को जापान के छठी वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोतो से 21-11, 22-24, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा. भारत के शीर्ष खिलाड़ी लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत इस टूर्नामेंट में जल्द अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. देश को इन शटलर्स से खासा उम्मीदें हैं.

यह भी पढ़ें- भारत नहीं आएंगे स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो, फैन्स को झटका, अल-नासर और एफसी गोवा के बीच होगा मुकाबला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com